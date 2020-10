Exdiputado perredista, Javier Ortega, asegura que no violó la ley y que solicitó licencia sin sueldo en la AAUD

El exdiputado perredista, Javier Ortega, salió a defenderse ante el anuncio por parte del contralor Gerardo Solís de iniciar una investigación en su contra.

Planteó: "Yo no he violado ninguna ley, yo pedí una licencia sin sueldo por cinco meses".

El señalamiento de Javier Ortega, surge luego que la Contraloría General de la República diera a conocer que mantiene un contrato por servicios profesionales en la planilla 172, aun cuando figura como jefe de Relaciones Públicas en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Según señala Javier Ortega, él tiene sus papeles firmados. "Si yo no entrego ese documento a la Asamblea no me pueden incluir en planilla porque habría dualidad de funciones", precisó tras señalar que fue hace uno o dos meses que se dio cuenta que estaba devengando salario de ambas instituciones.

Manifestó: "Yo pedí mi licencia, pero estábamos en pandemia, no había nadie en las oficinas... cuando me di cuenta que estaba cobrando en la Autoridad de Aseo yo pregunté... y como quiera, devolví el dinero. Que se investigue porque no ha sido un acto de irresponsabilidad directamente mío, yo me di cuenta hace uno o dos meses que estaba cayendo ese dinero en mi cuenta".

Agregó, que él sí hizo la labor por la que se le pagó en la Asamblea y que entregó un informe de lo trabajado.

Javier Ortega es funcionario de la AAUD, donde devenga un salario de 1,285 dólares, y a través de la planilla 172 de la Asamblea Nacional, se le hizo un pago por más de 20 mil dólares

El contralor Gerardo Solís indicó que no se pudo detectar en primera instancia este hecho, debido a "un error humano de codificación al registrar el número de la cédula de identidad personal del servidor en la Autoridad de Aseo".

