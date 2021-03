Gobierno Nacional rendirá Honores de Estado en el sepelio de Tomás Gabriel Altamirano-Duque

El Gobierno Nacional ha dispuesto Honores de Estado en el funeral del Encargado de la Presidencia de la República en varias ocasiones, Tomás Gabriel Altamirano-Duque, fallecido el 3 de marzo de 2021 en la Ciudad de Panamá.



En el comunicado de Presidencia se recuerd que Tomás Gabriel Altamirano-Duque nació en Panamá el 10 de enero de 1934. Cursó estudios primarios en el Colegio La Salle; secundarios en Peehskill Military Academy, Nueva York; Estados Unidos, y universitarios en la Universidad de Panamá – Derecho y Ciencias Políticas - y University of Florida, Estados Unidos – Licenciatura en Economía.



Este estuvo casado con Sonia Mantovani de Altamirano, fue padre de Isabel Altamirano Mantovani, Jorge W. Altamirano - Duque Mantovani, Tomás G. Altamirano - Duque Mantovani (Q.E.P.D.)



Ocupó posiciones destacadas por elección en el Órgano Legislativo. Además de vicepresidente de la República, en tres oportunidades se desempeñó como Encargado de la Presidencia de la República y fue, además, titular de las carteras de Obras Públicas y Vivienda, así como Director General del Instituto Nacional de Deportes y Miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.



En coordinación con sus familiares, se ha acordado una participación limitada de personas en las honras fúnebres, en las cuales tomarán parte el Presidente de la República, los titulares de la Asamblea Nacional y Corte Suprema de Justicia, ministros de Estado y personalidades especialmente invitadas.



Adicionalmente, mediante Resolución de Gabinete se declara a partir del 17 de marzo de 2021, tres días de reflexión nacional por el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano don Tomás Gabriel Altamirano-Duque y se ordena que la bandera nacional ondee a media asta consecutivamente, a partir de esa fecha y hasta el 20 de marzo.



Se aclara que dicha disposición no conlleva el cese de las actividades normales en el país.

