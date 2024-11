Henríquez deja el CD por RM: 'Caminaré otro sendero'

El excanciller Roberto Henríquez se sumará a las filas del partido Realizando Metas (RM).

A través de un video, el exministro oficializó su decisión, tras correr en la contienda interna del CD, el mes pasado.

Henríquez reiteró su voluntad emprender un nuevo camino, lejos de las pugnas de Cambio Democrático.

"Copartidarios de Cambio Democrático, el pasado 27 de octubre celebramos nuestra convención nacional. El 40% de los convencionales me dio su apoyo, pero no ganamos. Durante la campaña siempre dije que un partido no debe estar en una guerra civil, por tanto, dejemos que los ganadores sigan su camino. Yo caminaré otro sendero", dijo.

De acuerdo con Henríquez, el próximo jueves 14 de noviembre, en la agencia del Tribunal Electoral de El Dorado, se inscribirá en Realizando Metas.

Henríquez prometió sudor y esfuerzo como próximo integrante de este colectivo.

"Vamos a contribuir al engrandecimiento de Panamá y vamos a poner al próximo presidente de Panamá en el 2029", expuso Henríquez.

El expresidente Ricardo Martinelli, fundador de RM, le dio la bienvenida a Henríquez.

"Invito también a todos los que nos quieran acompañar a que se inscriban", recalcó Martinelli.