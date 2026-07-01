Herrera admite que le quedó pendiente el reglamento interno, aunque dice que 'no sabe en qué va a solucionar eso'

Ante la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, la primera dama, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y representantes del cuerpo diplomático, el diputado Jorge Herrera cerró su periodo al frente de la Asamblea Nacional con un discurso marcado por la defensa de la concertación frente a la confrontación.

En su intervención, Herrera calificó a la actual legislatura como una de las más complejas de las últimas cinco décadas debido a su marcada pluralidad política. "Dirigir este órgano del Estado no se hace con discursos bonitos ni buenas intenciones; se hace con trabajo, paciencia y con la convicción de que las leyes deben representar a un país entero", enfatizó ante el pleno.

El balance presentado por el diputado se alejó de las cifras tradicionales de proyectos de ley para centrarse en una metodología de trabajo: la apertura. Herrera destacó la instauración de reuniones semanales con los jefes de bancada, gremios empresariales y organizaciones civiles como la clave para "elegir el camino del diálogo" en momentos de tensión.

"Aprendimos que no hace falta pensar igual para caminar juntos", afirmó Herrera al resumir la esencia de su mandato. Bajo esta premisa, el parlamentario defendió la labor de rectificación propia, argumentando que "rectificar a tiempo es una forma de gobernar bien", sin que ello implique soberbia o debilidad institucional.

También admitió que dejó deudas pendientes como la discusión del reglamento interno de la Asamblea Nacional, aunque sugirió que ello no traería aportes para el pueblo.

"¿No sé en qué va a solucionar eso?", comentó, a la vez que dijo que la gente quiere leyes que generen movimiento económico.

Sobre la relación con los otros poderes del Estado, Herrera fue enfático al diferenciar la independencia de la obstrucción. Según el parlamentario, la Asamblea mantuvo una coordinación armónica con el Ejecutivo y el Judicial, bajo la premisa de que "un país no avanza cuando sus instituciones se pelean".

Finalmente, el presidente saliente dedicó una mención especial a la labor de la prensa. Agradeció a los medios de comunicación por su labor de fiscalización, subrayando que las coberturas periodísticas, independientemente de si el tono era positivo o crítico, contribuyeron al desempeño de su gestión sin que existieran "imposiciones" de por medio.

Herrera concluyó su mensaje con una nota de humildad, asegurando que cada decisión tomada durante este tiempo tuvo como brújula el "Panamá real": el ciudadano de a pie, desde los sectores populares hasta el interior del país, que demanda resultados tangibles.