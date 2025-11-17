Independientes tienen muchas ventajas en el sistema político electoral

Ante las críticas surgidas por bancadas legislativas y diputados independientes sobre la renuncia tácita para aquellos inscritos en partidos políticos que apoyen candidaturas por libre postulación, la subsecretaria general de Realizando Metas (RM), Alma Cortés, aclaró que el fallo de la Corte Suprema al respecto es para no prohibir las firmas.

"Los pilares de la democracia son los partidos y es necesario fortalecerlos con reglas claras, y a los independientes también. No más chance casado!", escribió la política en sus redes sociales.

Cortés agregó que los candidatos por libre postulación no son partidos y aún así reciben financiamiento público y tienen bancada.

A su criterio, lo único que aprecia inconstitucional es que en los circuitos plurinominales recibieron voto plancha, obteniendo medio cociente y residuo.

Sobre la renuncia tácita, el experto en Relaciones Internacionales, José Manuel Samaniego, dijo que no es un castigo, sino una consecuencia lógica.

"Si firmas por un independiente, estás apoyando otro proyecto. Eso no es prohibición; es simple coherencia política", planteó.

Durante la discusión de este tema, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), se buscó una fórmula para que no se violara el fallo de la Corte, que data de 2015.'



Para el magistrado Alfredo Juncá Wendehake los cambios significan un retroceso sobre las candidaturas independientes.



Políticos inscritos en partidos cuestionaron que las facilidades brindadas a grupos de independientes los convierten en movimientos políticos, algo que no está establecido en la norma electoral.



Otro punto muy criticado en las últimas elecciones fue que inscritos en partidos políticos corrieran por la libre postulación. Ahora, se requerirá que hayan renunciado un año como mínimo.



Deben entregarse el próximo año.

Por consiguiente, se mencionó la renuncia tácita, que igual se aplica para ciudadanos inscritos en partidos políticos que se afilian a otros colectivos.

En su sustentación, Cortés manifestó que el derecho de firmar de un ciudadano por un candidato independiente no se atenta con esta medida.

La profesora Dalila Mosquera sostuvo que si los independientes quieren que los traten bajo las normativas de los partidos políticos, entonces deben crear sus partidos políticos.

"Pero no arroparse con la misma bandera y no tener los controles que el Tribunal Electoral le tiene a los partidos políticos", resaltó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Los independientes afirmaron que el pasado jueves, en la CNRE se atentó contra ellos con la modificación de varios artículos.

No obstante, el presidente del partido Panameñista, José Blandón Figueroa, recordó que fueron ellos los que propusieron que se disminuyera el tiempo para recolectar las firmas de apoyo para sus candidaturas.

En cuanto a elevar el porcentaje para hacer válida su candidatura, de 2% a 3%, el Tribunal Electoral dijo que fue para equiparar lo actuado con los partidos políticos, a los cuales también se elevó a 3% el porcentaje para ser reconocidos y para sobrevivir en los torneos electorales.

Sobre este punto, el abogado Aristides Blanco, escribió en redes sociales que en Panamá, la libre postulación no es desventaja, sino ventaja.

Argumentó que tienen más tiempo efectivo de campaña, desde la recolección de firmas, además de que pueden competir como nóminas como si fueran partidos políticos y reciben elevados subsidios post electorales en forma individual.