Inteligencia artificial como campaña sucia

La campaña sucia que arrecia en redes sociales contra Ricardo Martinelli, motivó a la dirigencia del partido Realizando Metas (RM) a presentar al Tribunal Electoral una denuncia por violación al Pacto Ético Electoral y a la veda electoral que rige en estos momentos.

La denuncia fue interpuesta en el preciso momento en que el expresidente está siendo nuevamente atacado por el medio digital Foco, contra el cual va dirigida la denuncia.

"Tengo que ser categórico, manifestando que no es cierto lo que circula en las redes. No entiendo hasta dónde pueden llegar, que no me quieran, no los culpo; pero que se atrevan a tanto", expresó Martinelli.

Según el empresario y político, desde que existe la inteligencia artificial (IA) todo es posible y hasta mandatarios de grandes potencias han sido víctimas.

"Esa será parte de la campaña sucia que me harán, si van a inventar algo sean más originales. Que nadie les cree", comentó.

El secretario general de RM, Luis Eduardo Camacho, dijo que solicitaron a la Dirección de Organización Electoral que ordene a Foco Panamá que retire toda comunicación calumniosa, injuriosa y violatoria de la veda electoral.

A su vez, que se ordene la prohibición del uso de la imagen y nombre de Martinelli para ilustrar noticias que no tienen nada que ver con el candidato presidencial.'

2

artículos del decreto que reglamenta las elecciones y uno del Código Electoral son el sustento legal de la denuncia. 1

ataque adicional a Ricardo Martinelli es publicado por el medio digital, las últimas horas.

Sobre este punto, en el recurso legal se hace alusión a una serie de publicaciones del medio digital, en el que se mencionan a otras personas, pero las relaciona con el candidato presidencial.

Por ejemplo, está el caso del neurocirujano que lo operó y que está vinculado en un proceso legal.

Otras publicaciones se refieren a candidatos de RM y exministros de Martinelli, pero siempre colocando su imagen, con un consabido trasfondo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Muchos de estos medios y estas publicaciones hacen campañas pagadas contra Ricardo Martinelli. No es un secreto, señores", dijo Camacho.

Citó el caso de Foco Panamá, quien ha hecho público sus benefactores, todos reconocidos adversarios y enemigos de Martinelli que se agitan en partidos o movimientos políticos.

Conforme a lo descrito en la denuncia, finalmente, pide que Foco Panamá sea sancionado según dispone el artículo 575 del Código Electoral, que dice que los medios que violen la veda electoral serán sancionados con multa de $10 mil a $25 mil.

Más denuncias

Esta es la primera denuncia que presentará Realizando Metas, adelantó Camacho, quien manifestó que los abogados del partido interpondrán más recursos contra medios y personas que se han dedicado a atacar a Ricardo Martinelli.

"En el transcurso de los días se presentarán otras contra otros medios digitales y periodistas que se han dedicado a calumniar a Ricardo Martinelli de manera permanente, como Álvaro Alvarado que parece que sueña con Ricardo Martinelli", aseveró Camacho.

Para el secretario general de RM es evidente que hay periodistas y medios de comunicación que quieren jugar a la política, a los que invitó a crear un partido político o que se metan a la política para que se dejen fabricar campañas sucias.

"Si quieren jugar a la política, métanse a la política, pero no lo hagan escudándose cobardemente como supuestos medios de comunicación, donde lo que hacen es desinformar a la sociedad repitiendo mentiras, calumnias y rompiendo la regla electoral", criticó.

Foco también fue denunciado por la candidata Zulay Rodríguez.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!