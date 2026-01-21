Invitación a la Cumbre de Jefes de Estado en Florida consolida logro diplomático de Mulino

La invitación extendida por Estados Unidos a Panamá para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del G-20 en Miami, Florida este año, es un logro para mejorar la proyección del país país, conseguido gracias a la gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino, en su actual visita a Davos, explicó este miércoles el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Hoyos.

“El presidente, con claridad, estrategia y prudencia, manejó los tiempos de manera sobresaliente. Una prueba de ello es la invitación recibida hoy por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para participar en la cumbre de Jefes de Estado en la Florida, producto también de la reunión sostenida entre el secretario de Estado Rubio y el Canciller de la República, Javier Martínez Acha Vásquez, la semana pasada en Washington”, declaró el viceministro Hoyos en un mensaje al país.

“Lo que se anunciaba como el fin de una larga relación por algunos, o el llamado a una pelea cortoplacista por otros, se fue recomponiendo con pulso y tiempo” -recalcó- “No en vano, el presidente Mulino fue canciller del presidente Guillermo Endara con el retorno de la democracia. Tiene inteligencia diplomática, lo que le permite evolucionar positivamente en situaciones de conflicto”.

El vicecanciller reiteró la posición expresada claramente por el presidente Mulino sobre la soberanía plena de nuestro país sobre el Canal Interoceánico, que se verá beneficiado con nuevos acuerdos de cooperación con Estados Unidos.

“El canal es panameño, tendrá grandes proyectos de inversión que generarán oportunidades y tenemos una relación fuerte en el ámbito comercial y seguridad con los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial. También en diplomacia es mejor hacer que decir, trabajar que declamar, y eso es lo que hacemos en este gobierno, con paso firme”, sostuvo.

Esta cumbre de Jefes de Estado permitirá a Panamá codearse con líderes de las 20 mayores economías del planeta.