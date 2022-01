José Blandón comunica que elecciones en el partido Panameñista se realizarán el 6 de marzo

El Tribunal Electoral, por medio de la Dirección de Organización Electoral, aprobó el 6 de marzo, como nueva fecha para las elecciones para escoger la junta directiva del partido Panameñista.

La información la dio a conocer el presidente del partido opositor, José Blandón Figueroa, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Blandón, en la resolución de la corporación electoral se incluye el archivo de las impugnaciones presentadas y mantener en firme las postulaciones realizadas.

Blandón aspira a reelegirse en la presidencia del Panameñista, sin embargo, la corriente afín al expresidente Juan Carlos Varela, ha promovido a la exdiputada Katleen Levy para competir contra el excandidato presidencial.

Levy cuestionó el cambio de fecha de los comicios internos del Panameñista, que estaban previstos para el 20 de febrero. “A la fecha, el directorio no se ha reunido para nada. El ego no le permite hacer las cosas bien. No ha aprendido que el apuro trae cansancio”, dijo la diputada con respecto a Blandón.

El presidente del partido había colocado en un mensaje en twitter que la única forma de cambiar la fecha era por medio de una decisión del Tribunal Electoral o por decisión del Directorio Nacional.

“Es increíble que quien lleva 5 años siendo parte de ese directorio, aún no sepa eso”, contestó Blandón en referencia a Levy, quien lo acusa de manipular el proceso eleccionario en el Panameñista.

La Dirección de Organización Electoral ha emitido hoy una resolución que tiene como efectos concretos los siguientes:

1. El archivo de las impugnaciones presentadas.

2. La aprobación de una nueva fecha para la elección: 6 de marzo.

3. Las postulaciones realizadas quedan en firme.— José Isabel Blandón (@BlandonJose) January 31, 2022

La fecha programada, originalmente, para celebrar la convención panameñista era el 23 de enero, pero el Directorio Nacional del partido decidió aplazarla al 20 de febrero y, ahora, sale esta nueva fecha.

