José Ruiz será gerente de Tocumen S.A. y César Pinzón, nominado para dirigir el Metro

El presidente electo, José Raúl Mulino, designó a José Antonio Ruiz Blanco como gerente general de Tocumen S.A. y nominó a César A. Pinzón M. como director general del Metro de Panamá, S.A.

En un comunicado, se informó que Ruiz obtuvo su título de Merchandising Management en la Michigan State University.

En su trayectoria profesional, Ruiz se ha desempeñado como socio de empresas tales como Raven Cargo, Clinica 365 Medical Center y Lukjor Foundation. Fue fundador y líder de la empresa Nexmove.

También, ha ocupado diferentes roles en Grupo Harari, entre ellos, gerente de Compras, gerente de Ventas y gerente de Marca.

Durante el periodo 2009-2014 se desempeñó como embajador de Panamá en Singapur.

Por su parte, Pinzón es ingeniero civil de la Universidad de Panamá y Master of Science in Construction Engineering de University of Leeds, England.

De agosto de 2013 hasta mayo 2015 fue supervisor a cargo de la calidad de todos los trabajos relativos a la construcción de pavimentos vehiculares y peatonales con adoquines de concreto no permeables (aceras y pasos vehiculares) para la Gerencia de Proyecto de la Secretaría del Metro de Panamá (SMP) en la Línea Uno y como Intermediario con el Consorcio Línea Uno.

La nominación de Pinzón debe ser ratificada por la Comisión de Credenciales y luego por el Pleno de la Asamblea Nacional.



