Las razones para callar a EPASA: Levy: Banco General y Global Bank avalaron compra de periódicos

El expresidente Juan Carlos Varela, haciendo uso y control del Consejo de Seguridad y el Ministerio Público, estructuraron ilegalmente el expediente New Business para tratar de callar al grupo de periódicos de EPASA.

El ataque se concentró en hacer ver ilegal la compra y venta de EPASA en 2011, plan que incluyó presionar a inversionistas para que cambiaran su versión de los hechos a cambio de un acuerdo que les permitiera ser excluidos de un proceso judicial. Todo a través de la intermediación del abogado William Moore, hermano de la ex fiscal anticorrupción Zuleyka Moore, cómplice del plan de persecución de Varela, junto a la ex procuradora Kenia Porcell.

Sin tener elementos jurídicos, Varela pidió al exdiputado Jorge Iván Arrocha hacer acusaciones falsas del caso EPASA desde el pleno de la Asamblea, que luego Porcell utilizó para abrir el caso judicial.

Pero una compra de estas dimensiones requieren de la revisión y aval de los bancos que participan, pero ello hay suficientes elementos que sustentan la legalidad de la compra venta.

El 25 de marzo de 2021, se hizo pública la declaración jurada del empresario Moussa Daniel Levy donde explica en detalle todo el manejo financiero en la compra de EPASA, contradiciendo a Henry Mizrachi, quien fue uno de los que encabezó los acuerdos que negoció William Moore y Riccardo Francolini.

Levy dio una declaración notariada en 2017 donde explica en detalles como surgió la compra del grupo EPASA, afirmando que todo fue un proceso lícito en donde intervinieron directamente los dos principales bancos de capital panameño: Global Bank y Banco General.

Levy se declaró el dueño absoluto de la sociedad New Business Services LTDA y explicó cómo a través de Mizrachi se da inicio a un proceso confidencial para la compra del grupo EPASA a la familia Arias.

Levy dijo que no era la primera vez que se vinculaba a la compra de un periódico, ya que en el pasado invirtió en el Universal y luego ofertó por la compra del diario El Siglo, lo cual no se concretó.

Fue así que en el 2010, Levy dijo que tuvo la noción de que el diario Panamá América y Crítica podrían estar en venta. "Esta información era confidencial, pues no se podía hacer pública porque deterioraría la imagen del periódico".

Fue allí donde Levy afirmó que llamó a Henry Mizrachi para que hiciera el primer acercamiento con la familia Arias, propietarios de EPASA (en ese entonces presidido por Francisco Arias). "Se hizo el acercamiento y ofertaron vender las acciones y fijaron un precio", dijo Levy.

"En vista de que era demasiada inversión para mí solo y a mi edad entrar en un negocio así era muy difícil, conversé con Heny Mizrachi para que buscara inversionistas locales o extranjeros que pudieran tener intención de participar comprando acciones mediante aporte de dinero", detalló el empresario.

Destacó que los inversionistas interesados eran grandes empresarios reconocidos a nivel nacional. "Incluso el entonces presidente Ricardo Martinelli demostró interés en participar en la compra y decidió hacer el pago inicial para asegurar que se cerrara el negocio. Pude ver que los fondos aportados por el expresidente Martinelli provenían de un préstamo que hizo el Global Bank, ya que por transparencia me entregaron copia del pagaré que amparaba ese préstamo, el cual adjunto", señaló Levy.

Luego de ello, Levy declaró que Mizrachi siguió buscando inversionistas y hubo mucho entusiasmo, ya que vieron la idea de la inversión como muy buena por el prestigio del periódico y quisieron participar. "Las personas que participaron o sus empresas, son los que aparecen en una lista que entrego a este despacho en este momento, y que es la misma que entregué al Global Bank entre noviembre de 2010 a inicios de 2011, junto con otros documentos que comprueban que toda la transacción que realicé en aquel momento fue totalmente lícita", aseveró Levy.

Explicó que en una cuenta del Global Bank Overseas de su sociedad New Business se recibieron todos los fondos para la compra de EPASA, incluso superando el total del precio de compra. Levy dijo que al ver que con su participación del 20% no podría tener control sobre los periódicos, optó por no comprar.

"Se llegó a establecer por parte de los compradores una sociedad anónima denominada TPA, HC, Inc. para que fuera compradora de las acciones de EPASA y por parte de los accionistas de EPASA se designó a un apoderado representante y a una Fundación denominada Radegal de la familia Arias como vendedora. Así quedó protegida la confidencialidad. Así lo comuniqué de inmediato al banco Global Bank, todo lo cual desde entonces está inscrito en los récords del banco", indicó Levy.

Otra de las distorsiones del caso es que ningún integrante de la familia Arias, ni ningún ejecutivo del Global Bank y el Banco General, fueron citados por el fiscal y el juez del caso.

En tanto, Levy reiteró que Mizrachi fue el coordinador del movimiento de dinero. "Mizrachi me informó que los compradores solicitaron que los fondos fueran pagados directamente a los vendedores por cuenta de la sociedad TPA, HC, dado que esta sería la compradora y se me entregó copia del acuerdo de compra venta de acciones", dijo Levy.