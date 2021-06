Laurentino Cortizo aseguró que en su gobierno nadie tiene que pagar  para vacunarse contra la covid-19

Durante una gira por el interior del país, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, afirmó que a los panameños nadie los detiene y el país está preparado para seguir con el proceso de vacunación, pero de manera legal, “que es la única manera que nosotros sabemos que se ha estado vacunando”.

En un acto en la Espigadilla de Los Santos, el mandatario dijo en tono enérgico que quienes se vacunan de manera clandestina “se arriesgan y no quieren a sus seres queridos”.

Destacó: “A partir de este momento, estamos investigando lo que pasó en esa vacunación clandestina”, dijo el mandatario, quien agregó que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, acudirá al Ministerio Público a interponer la denuncia para que se investigue de inmediato lo que ocurrió.

El gobernante aseguró no saber si las vacunas que se aplicaron de manera clandestina son auténticas, y añadió que la población solo debe colocarse las dosis aprobadas por los equipos de salud del Gobierno a través de PanavaC-19.



Señaló: “Quiero hablarle al país alto y claro: No hay margen para jugar con la vida y la salud de las personas. Las vacunas en Panamá, bajo la administración de ‘Nito’ Cortizo, no se pagan, nadie tiene que pagar un centavo por las vacunas que se ponen en este país; nadie, que eso quede muy claro”.



Recordó que en el país habrá suficientes vacunas para todos los panameños e informó a los santeños que no tienen que registrarse para vacunarse en los autorrápidos que se están habilitando en las instalaciones de la Feria Internacional de Azuero y en la Escuela Manuel María Tejada Roca, en Las Tablas. Con solo acudir a estos lugares, las personas podrán ser vacunadas, explicó el presidente.



En la Escuela Beatriz María Rodríguez, el presidente Cortizo Cohen, junto al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge; y la viceministra de esa cartera, Librada De Frías, entregó la orden de proceder para la rehabilitación de la carretera El Ejido-La Espigadilla-Agua Buena, por un monto de $904.565.63, y que beneficiará a 4,700 habitantes del área.

Agregó que con esta obra cumple una promesa de campaña para los pobladores de esta importante región productiva del país.

Cortizo Cohen prosiguió su gira hacia la comunidad de Lajamina, adonde entregó otra orden de proceder para rehabilitar las calles del lugar.

El Ministerio Público inició este mismo martes 8 de junio una investigación por la supuesta vacunación clandestina contra la covid-19 en Coco del Mar.

