Laurentino Cortizo: no hay nada que negociar con Odebrecht

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, advirtió ayer que no hay nada que negociar con Odebrecht para compensar el pago de sus multas por el acuerdo con el Ministerio Público a cambio de las deudas que mantiene el Estado con esa compañía brasileña.

Odebrecht no ha concretado el tercer pago de $18.3 millones de la multa que cada año debe desembolsar al Estado de Panamá tras el acuerdo pactado con el Ministerio Público, por el escándalo de sobornos que impulsó esa compañía desde el 2006 hasta la administración Varela.

La compañía brasileña logró en el 2017 con la procuradora Kenia Porcell y el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela un acuerdo para pagar una multa de $220 millones a un plazo de 12 años, que contempló no procesar a los directivos de Odebrecht en Panamá a quienes se les archivó la causa.

El procurador Eduardo Ulloa reveló que recibió una consulta del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde le informan que Odebrecht pedía que se compensara la multa con una deuda que tiene el Estado con ellos.

En agosto de 2017, la Procuraduría de la Nación, con Kenia Porcell al frente, informó que Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la justicia panameña y se comprometió a pagar una multa de $220 millones a un plazo de 12 años, lo que corresponde a una anualidad de $18.3 millones.

Para el presidente Cortizo no hay nada que negociar con Odebrecht.

"Nosotros no tenemos que llegar absolutamente a ningún acuerdo, cuando digo nosotros estoy hablando de la República de Panamá, ya ellos llegaron a un acuerdo que deben haberlo pagado hace tiempo, y no estar en esta situación, obviamente nosotros somos el Ejecutivo... una recomendación que le hago al Órgano Judicial, es que no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. El único acuerdo al que llegaremos es que cumplan la delación, que si no lo cumplen están en problema", indicó el mandatario.

Las declaraciones de Cortizo en un acto en Mi Pueblito donde se anunció el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2020-2025 y la firma del decreto que reactiva el Comité Central de la Alianza Turismo-Conservación-Investigación (TCI).

"Esta vinculación entre el sector turismo, académico y científico y el Gobierno Nacional, trabajando unidos, puede convertirse en una oportunidad para generar trabajos", expresó Cortizo.