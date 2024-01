Lombana tiene cáncer de próstata; continuará con su campaña

El candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, informó este jueves que recientemente recibió un diagnóstico positivo de cáncer de próstata.

Lombana aseguró que el cáncer que presenta es 100% curable y fue detectado en una etapa temprana. Al momento de la noticia estuvo acompañado por su familia.

"Tendré buenos resultados porque se encuentra encapsulado", dijo el político a través de un video colgado en redes sociales.

De acuerdo con Lombana actualmente está en buen estado de salud física y anímica.

El aspirante a la silla presidencial comentó que continuará adelante con su tratamiento en medio de la campaña electoral.

"Este diagnóstico temprano no se convertirá en un obstáculo para cumplir con la misión para la que me he postulado", agregó.

En Panamá, las cifras de casos nuevos por año de cáncer de próstata ascienden a 800, según la Caja de Seguro Social (CSS).

Las pruebas de detección incluyen análisis como el Antígeno Prostático Específico (APE) y Tacto Rectal (TR), o las pruebas genéticas en caso de ser necesario.

Si el paciente recibe un diagnóstico positivo, deberá tener un seguimiento regular que incluya el APE cada 6 meses, el tacto rectal cada 12 meses, resonancia magnética cada 12 meses (si es necesario), y biopsia de próstata con una frecuencia no superior a 12 meses.

A diferencia de los demás tipos de cáncer, si el de próstata se detecta a tiempo, luego del tratamiento, el hombre puede desarrollar una vida completamente normal.

