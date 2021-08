Luego del escándalo de Techos de Esperanza con Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo lanza su plan de casas populares

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) fue autorizado para suscribir convenios interinstitucionales y acuerdos o memorandos de entendimiento con otras instituciones y autoridades descentralizadas para financiar el plan habitacional Progreso.

Este programa busca dotar de una vivienda a las personas "que carezcan de recursos económicos o fuentes de ingreso" para proveerse de una casa "digna".

No obstante, la iniciativa va más allá, el Gobierno plantea que el Plan Progreso también involucra la opción de ampliar las viviendas ya construidas o edificar en ellas una opción de pequeños negocios para emprendimiento, bajo la orientación, capacitación y financiamiento de las autoridades.

El Decreto Ejecutivo 145 señala que el mencionado plan habitacional podrá realizarse a través del Estado, por conducto del Miviot, o por el sector privado, mediante contratación pública fundamentada en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.

En el recién culminado gobierno de Juan Carlos Varela hubo un escándalo de presuntos malos manejos en su programa insignia para la construcción de viviendas destinadas a familias de escasos recursos denominado Techos de Esperanza.

El propio Miviot, en la actual administración, presentó denuncias penales ante el Ministerio Público por diferentes posibles irregularidades que le acarrearían al Estado importantes pérdidas económicas.

La diputada Mayín Correa denunció que una auditoría de la Contraloría General arrojó irregularidades en compras de materiales y contratos de personal, compras adelantadas a la propia firma del decreto que creó el programa, material deteriorado y perdido por falta de custodia, sobrecostos y compras dobles sin justificación en el plan impulsado por Varela y su entonces ministro de Vivienda, Mario Etchelecu.'

No obstante, el Decreto Ejecutivo que crea el Plan Progreso advierte que las actividades de emprendimiento que se realicen deben ser lícitas y no reñir con la convivencia pacífica de los residentes, bajo la orientación de las autoridades correspondientes.



El citado Decreto Ejecutivo no precisa qué instituciones serían utilizadas para financiar el Plan Progreso.



El Gobierno ha advertido que no permitirá más invasiones de tierras públicas o privadas bajo el argumento de que las familias no tienen cómo proveerse de una vivienda digna. Incluso, apoya un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional y que busca sancionar penalmente a los invasores de tierras dolosos.