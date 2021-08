Luis Eduardo Camacho denuncia encubrimiento de fiscal Aurelio Vásquez ante la Corte Suprema de Justicia

El vocero del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, denunció este martes, a través de una carta dirigida el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el encubrimiento del fiscal Aurelio Vásquez a un allegado a Juan Carlos Varela en el caso Blue Apple.

Según Camacho, Vásquez se negó a incluir información en contra de un exfuncionario del gobierno de Varela, alegando que no podía llegar hasta esa persona.

Camacho recalcó que esta información la dio un testigo, quien inicialmente regresó a Panamá tras un acuerdo con Varela.

Ese pacto estaba condicionado a que él declarara en contra de exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli, agregó Camacho.

"Cuando este testigo acudió a rendir indagatoria y dijo que los dos cheques con los que se le pretende vincular al proceso, no eran de él, sino que el destinatario final era un exministro, exsecretario de metas y exdirector del aeropuerto en el gobierno de Varela, el fiscal Aurelio Vásquez, según denuncian los abogados, dijo que no podía meter eso en el expediente porque no podía llegar hasta ese exfuncionario", comentó.

Camacho manifestó que mediante esta carta se pretende poner en conocimiento al presidente de la máxima corporación de justicia de los graves hechos que fueron denunciados en la audiencia preliminar del caso Blue Apple.

Para el secretario del expresidente Martinelli es inconcebible que se siga manipulando la justicia panameña, un fenómeno que viene ocurriendo desde hace siete años.

"Esto no es más que la reiteración de la manipulación que venimos denunciando y que reina en el país", puntualizó Camacho.

Por su parte el abogado Luis Eduardo Camacho González advirtió que no es el único encubrimiento debido a que hay cheques girados a un ministro de Vivienda del gobierno de Juan Carlos Varela.

Por la actuación de los fiscales y el Ministerio Público, un grupo de personas que apoyan a Ricardo Martinelli efectuarán este miércoles a las 2:30 de la tarde una protesta en el Parque Porras frente a la sede de la Procuraduría de la Nación. Ya la Alcaldía de Panamá fue notificada de el cambio de lugar de la manifestación.

***Con información de Luis Ávila.

