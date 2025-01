María Corina Machado: los días del chavismo en el poder 'están contados y no son muchos'

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este lunes que los días del chavismo en el poder "están contados y no son muchos", pese a que el pasado viernes Nicolás Maduro fue investido para un cuestionado tercer mandato consecutivo, lo que la mayor coalición antichavista denuncia como la consumación de un "golpe de Estado".



"Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados, saben que sus días en el poder están contados y no son muchos, por eso están paranoicos y no duermen (...) sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor", dijo en un audio publicado en redes sociales.



A juicio de la exdiputada, quien reclama la victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, la izquierda democrática mundial "abandonó" al chavismo, que -aseguró- "nunca mostrarán las actas que prueban su apabullante derrota" en esas elecciones.



"Sabemos que este es el momento más difícil porque aquí nadie se chupa el dedo, conocemos los riesgos y los hemos asumido, por eso estamos montados en el ring (cuadrilátero), dando la pelea, pegando y recibiendo coñazos (golpes) con la determinación de que, si no ganamos en el primero o en el segundo asalto, pues ganaremos en el tercero o en el cuarto, pero ganaremos, porque ya los tenemos contra las cuerdas", dijo.



En ese sentido, Machado señaló que, "aislados como están, solo les queda intentar" confundir y asustar.



Maduro fue proclamado ganador de los comicios con base en unos resultados que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, aún no ha publicado de forma desglosada, contrario a lo establecido en el cronograma aprobado por la institución para la celebración de estas votaciones.



Por su parte, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber recabado el 85,18 % de las "actas electorales" que prueban -insiste- que el vencedor fue su candidato, González Urrutia, documentos que el chavismo señala como falsos.