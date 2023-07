Martinelli: les voy a demostrar lo ineficientes, lo descarados y lo malvados que son

El candidato presidencial Ricardo Martinelli envió ayer un mensaje directo a sus adversarios políticos que han intentado difamarlo y enlodar su legado.

"Han lanzado una infinidad de acusaciones infundadas para desacreditarme y frenar mi compromiso con Panamá. ¿Saben por qué? Porque me tienen miedo, sí, les tiemblan las piernas, de saber que una vez más les voy a demostrar lo ineficiente, lo descarado y lo malvado que son, de solo sentarse cada 5 años a chupar de la teta del Estado", dijo durante su discurso al cierre de las primarias del colectivo Realizando Metas.

El exgobernante aseguró que está dispuesto a enfrentar estos desafíos y a luchar por un Panamá más justo, próspero e inclusivo y que si lo eligen nuevamente como presidente se compromete a trabajar duro y sin descanso por el bienestar de todos los panameños, sin importar su origen o posición social.

"En esta nueva etapa, pondremos en marcha políticas que promuevan la educación, la salud y el empleo, asegurando que todos los panameños tengan igualdad de oportunidades para prosperar. Juntos, construiremos un Panamá en el que la justicia y la equidad sean pilares fundamentales", aseguró.

Como carta de presentación, Martinelli destacó que durante su gestión trabajó duro para llevar a cabo reformas económicas y proyectos de infraestructura que transformaron al país. Además, logró ampliar el Canal de Panamá, una hazaña que puso al país en el centro del comercio mundial y se generó empleo y crecimiento económico en Panamá. De igual forma, añadió, terminó la construcción de la primera línea del Metro en la Ciudad de Panamá, una infraestructura clave para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida del panameño de a pie.

"También nos enfocamos en la seguridad ciudadana y en reducir la pobreza. Implementando programas sociales innovadores que permitieron a miles de panameños salir de la pobreza y acceder a una vida mejor. Todo esto fue posible gracias a una administración eficiente y a la voluntad política de enfrentar los desafíos más urgentes de nuestra nación", puntualizó.

Enfrentar desafíos

El expresidente expresó que es consciente de que a muchos les cae bien, pero a otros no y que a 10 años de haber salido del gobierno, nadie puede negar que al país le iba mucho mejor con su equipo de trabajo.

"Estoy aquí para ofrecerles mi experiencia, mi compromiso y mi visión para servirles una vez más como presidente de nuestra gran nación. Yo quiero mejorar tu vida y la de todos otra vez, y les aseguro que, juntos, lo lograremos. Amigos, juntos vamos a enfrentar la desigualdad, la corrupción y los abusos. Pero no hay que tener miedo, no nos dejaremos joder, ni que nos pisoteen. Adoptemos una actitud positiva ante las adversidades y juntos enfrentemos a esa banda de maleantes que nos roban la vida y el futuro de todos. A mí, la perseverancia es lo que más me ha ayudado a salir adelante y hoy estoy aquí, pensando solo en un mejor mañana. Vamos a construir un Panamá donde todos tengan oportunidades, un Panamá del que podamos sentirnos orgullosos otra vez", puntualizó.

El exgobernante aseguró que "juntos, superaremos los desafíos que enfrentamos y construiremos un Panamá en el que la justicia, la igualdad y la prosperidad sean el legado que dejamos a las futuras generaciones".

Martinelli fue electo como candidato presidencial de Realizando Metas en las elecciones primarias que se realizaron el pasado 4 de junio.

Según la encuesta de la firma Gallup Panamá, coloca a Martinelli de primero en la intención de voto, con un 57% de respaldo.

El estudio se aplicó a 1,200 entrevistas, entre el 17 y el 22 de junio del 2023.

