Martínez-Acha reconoce diferencias en la región ante transición democrática en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, afirmó que en América Latina aún no se ha alcanzado un consenso en torno a una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se enfoque en la defensa de la democracia en Venezuela.

El canciller se refirió a la reunión extraordinaria que celebrará el Consejo Permanente de la OEA el martes 6 de enero, convocada para “considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela”, relacionados a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según Martínez-Acha, la mayoría de los países de la región están enfocados en una transición democrática en Venezuela, con Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Mientras que existen otros países que han criticado la remoción de Nicolás Maduro tras la operación militar de Estados Unidos.

El diplomático indicó que no puede garantizar cuál será el resultado del debate en el Consejo Permanente, debido a que hay países que priorizan el respeto al derecho internacional, sin embargo, otros apuestan por un retorno ordenado y rápido a la democracia en Venezuela.

Martínez-Acha sostuvo que Panamá mantiene una opinión sobre la situación venezolana, la cual es compartida por varios países, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el de Perú, José Jerí; el de Ecuador, Daniel Noboa; y el de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

En declaraciones al programa Debate Abierto, el canciller aseguró que no se puede “regatear” la democracia y su valor en base a lo que ocurrió con la captura de Maduro, al señalar que la responsabilidad principal recae en el propio mandatario venezolano.

Agregó que Maduro se robó elecciones, ha violado derechos humanos y no aprovechó las distintas oportunidades que se le dieron para abandonar su país.