Movimiento Fuerza por Panamá respalda a José Raúl Mulino

El movimiento independiente Fuerza por Panamá anunció este domingo su respaldo al candidato presidencial José Raúl Mulino, de los partidos Realizando Metas y Alianza.

Moisés Fosatti, presidente del movimiento, dijo que Mulino cuenta con su apoyo al 100 %, a la vez que hizo un llamado a los magistrados a no atentar contra la democracia.

"Permitan que el señor Mulino corra a la presidencia porque él no tiene ningún fundamento legal en contra que le prohíba este derecho constitucional", expuso Fosatti.

En este sentido recordó que ya el procurador general, Javier Caraballo, ha expresado que a su criterio la candidatura de Mulino no es inconstitucional.

"Nosotros respaldamos con nuestro movimiento a José Raúl Mulino y a toda la oferta electoral del partido Realizando Metas y Alianza a nivel nacional", agregó.

Fosatti precisó que ha hecho un llamado a defender la democracia incluso con la propia vida, en caso de ser necesario.

El dirigente también pidió a las bases de los colectivos que apoyan a Mulino estar en pie de alerta en medio de la situación que enfrenta.

"Magistrados de la Corte, no empañen la democracia de las próximas elecciones. Evitemos una guerra civil porque estaremos en pie de alerta a cualquier atentado y no vamos a permitir que se nos quite al candidato presidencial al cual respaldamos", expuso.

El anuncio se realizó este domingo e incluyó la participación de candidatos a diferentes puestos de elección.

Mulino se mantiene al frente de las preferencias electorales y compartiendo sus propuestas a lo largo del país.

***Con información de Víctor Arosemena.

