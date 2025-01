Mulino: 'Tenemos el Derecho internacional de nuestra parte' en el Canal de Panamá

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) que su país tiene el Derecho internacional de su parte frente a las intenciones del presidente Donald Trump de recuperar el Canal de Panamá y respondió "Seamos serios" cuando le preguntaron si temía una invasión de EE. UU.



"Tenemos el Derecho internacional de nuestra parte" en cuanto a "la nacionalidad y la soberanía" (de Panamá sobre el Canal), de nuestra parte para siempre", dijo el mandatario tras participar en una sesión en el Foro Económico Mundial (WEF).



"Yo siento que el Canal es de Panamá, por derecho propio", añadió Mulino, después de que Trump prometiese el pasado lunes, tras su investidura, "retomar" el control de la vía oceánica, reiterando así algo que ya había adelantado tras su victoria en las elecciones en noviembre.



El mandatario se limitó a responder "Seamos serios, seamos serios" a la pregunta de si temía una invasión de EE. UU.



En sus declaraciones a la prensa, el mandatario panameño recalcó que el Canal de Panamá está regido por un Tratado internacional que apoyan más de 40 países, que es el único actualmente en vigor en Panamá.



"Es un Tratado internacional multilateral. No es solo Panamá. Son más de 40 países que han apoyado el protocolo de neutralidad", añadió el mandatario que, al ser preguntado si se podría acudir a esos otros países para hacer cumplir la legalidad del Canal, respondió: "Por supuesto. El Derecho internacional debe ser obedecido y respetado".



Al ser preguntado a qué Tribunal recurría para hacer cumplir la legalidad, respondió que no se trataba de tribunales, sino que era una cuestión política.



Mulino no quiso concretar qué acciones va a tomar al respecto, porque ahora está centrado su participación en el Foro de Davos y su visita a Italia y el Vaticano, pero señaló que lo analizará con su equipo asesor nacional e internacional "apenas llegue a Panamá".



En su intervención, el mandatario recordó además el comunicado que emitió tras la investidura en el que planteó la postura de su Gobierno "rechazando lo dicho por Trump" porque el Canal de Panamá "es de Panamá y seguirá siendo de Panamá".



Añadió que no se trató de una concesión ni una dávida de Estados Unidos y que no les distraía este tipo de pronunciamiento.



Recordó, asimismo, que Panamá es un país aliado y amigo de EE. UU. y un país democrático, que acata el Derecho Internacional "por mandato y convicción propia".