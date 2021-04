Partido Realizando Metas: Gobierno está desenfocado de sus realidades y prioridades

Partidarios de Realizando Metas (RM) y simpatizantes de Ricardo Martinelli marcharon hacia la Presidencia de la República en la tarde de este martes, para exigir al Gobierno que se dedique a resolver los graves problemas del país y deje de intervenir en la justicia con el propósito de perseguir al presidente del nuevo colectivo político.

Desde Colón, La Chorrera, Capira, Natá, Aguadulce, Antón, Penonomé, Veraguas y otros puntos del país, seguidores del exmandatario viajaron hasta la capital para manifestarle su apoyo y pedirle al Gobierno que atienda sus necesidades básicas.

"Los panameños queremos que se nos den oportunidades para salir adelante, no que nos estén persiguiendo, no que estén enfocados en perseguir a Ricardo Martinelli, no que tengan las manos y las patas en la justicia, cuando tienen que resolver los problemas del país", expresó el vicepresidente de Realizando Metas, Francisco Ameglio, quien agregó que el Gobierno está desenfocado de sus realidades y prioridades.

Por su parte, el directivo del partido, Félix Moulanier, manifestó que quedan tres años en el que tienen que concentrar "al pie del cañón" su apoyo al "único líder y hombre que ha puesto a Panamá a resurgir y que la dejó en rumbo de justicia social y progreso".

Una vez llegada la marcha a los predios de la Plaza de la Independencia, las personas se concentraron en el lugar y realizaron un mitin.

El secretario general de RM, Luis Eduardo Camacho, manifestó que esta 'marcha de calentamiento' es para exigirle al gobierno de Laurentino Cortizo y 'Gaby' Carrizo, que se ponga a trabajar para solucionar los graves problemas que afectan a los panameños como el desempleo, alto costo de la vida, pérdida de poder adquisitivo, la pandemia de covid-19 y la educación.

"Estos problemas se han agravado, porque están mas preocupados por la rebusca de sus altos funcionarios y por las elecciones de 2024. Y como están preocupados por las elecciones, están preocupados por perseguir al verdadero líder de este pueblo, Ricardo Martinelli", indicó.'



El 25 de marzo, Realizando Metas se constituyó en partido político, luego de recibir su certificación por parte del TE.



El partido cuenta con 60,854 adherentes, aunque el interés de sus directivos es que siga aumentando su membresía.



La próxima protesta se realizará el martes 13 de abril.

Esta es la primera protesta de RM, luego de su constitución como partido político.

