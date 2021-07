Por quinto mes consecutivo, Ricardo Martinelli lidera carrera por la Presidencia

El expresidente Ricardo Martinelli se sigue consolidando como una fuerte figura en la carrera por la Presidencia de la República.

Versión impresa

Por quinto mes consecutivo, Ricardo Martinelli lidera las mediciones para regresar al Palacio de las Garzas y se consolida como la figura de oposición y el personaje que resolvería los problemas más importantes de los panameños.

Aunque faltan tres años para los comicios electorales, el expresidente saldría victorioso si las elecciones fueran hoy, ya que el 34% de los encuestados dijo -de forma espontánea- que votaría por él.

En segundo lugar aparece Ricardo Lombana con un 13%; y Zulay Rodríguez y Rómulo Roux con un 8% en tercer lugar. Sin embargo, el 27% dijo que no votaría por ninguno o aún no sabe.

Cuando se les mostró una lista de opciones a los entrevistados, los resultaron tampoco variaron mucho. Martinelli se mantuvo al frente con un 34%, mientras que Rodríguez y Lombana en segundo lugar con un 16%.

Esta encuesta, de cobertura nacional, es elaborada mensualmente por Gallup Panamá para el grupo EPASA. En la medición se realizaron un total de mil 200 entrevistas entre el 3 y 8 de julio de este año.

El cuestionario se aplicó cara a cara en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país.

Los resultados de la encuesta tienen un margen de error de 2.8 puntos a nivel total.

VEA TAMBIÉN: Japón tiene interés de invertir en el túnel que se construirá por debajo del Canal de Panamá

Figura de la oposición

Cuando se preguntó sobre quién representa activamente su figura como oposición, el expresidente nuevamente obtuvo el respaldo de los encuestados al obtener un 38%. Ricardo Martinelli mantiene la mayoría de porcentajes desde la primera medicación que se realizó en marzo pasado.

El excandidato presidencial por la vía independiente Ricardo Lombana obtuvo 20% y el también excandidato presidencial de Cambio Democrático, Rómulo Roux, obtuvo un 16% y el excandidato presidencial por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón con un 11%.

La sorpresa en el mes de julio la dio el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien aparece como la figura pública con mejor imagen favorable. Vásquez logró un 67% de imagen favorable y un 15% de imagen desfavorable.

En esta ocasión la diputada Rodríguez pasó al segundo lugar con un 62% de imagen favorable y 30% de imagen desfavorable.

VEA TAMBIÉN: El ministro de Asuntos Exteriores de Japón visita Panamá

Rodríguez mantiene el mismo porcentaje de imagen favorable desde marzo pasado.

El expresidente Martinelli aparece con un 54% de imagen favorable y un 40% de imagen desfavorable.

Ricardo Martinelli también es identificado como la persona que más podría resolver problemáticas nacionales como: costo de la vida (36%), desempleo (36%), inseguridad ciudadana (26%), salud (26%) y educación (29%). Solamente en temas de corrupción el expresidente es desplazado por la diputada Zulay Rodríguez (26%).

Unión de la oposición

Martinelli sostuvo el pasado 8 de julio un encuentro con 14 de los 18 diputados que componen la bancada del Partido Cambio Democrático (CD), quienes le mostraron su respaldo político y reconocieron su liderazgo.

Ricardo Martinelli fundó en 1997 Cambio Democrático.

La diputada Yanibel Ábrego, en representación de la bancada de Cambio Democrático, manifestó que se reunieron con Ricardo Martinelli, fundador del CD, a fin de llegar a los consensos y seguir conversaciones con otros partidos, incluyendo Realizando Metas, con miras a las elecciones del año 2024.

Ábrego también solicitó recientemente la realización de una convención para elegir a las nuevas autoridades y directivos del colectivo, a fin de renovarlo y seguir caminando el país.

Con miras a lograr consensos para las futuras fórmulas políticas para los comicios generales de 2024, Ábrego también se reunió con el presidente del partido Alianza, José Muñoz.

Muñoz no descarta una posible unión entre el colectivo Alianza y los partidos Realizando Metas y Cambio Democrático.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!