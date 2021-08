Presidente de Guatemala asegura que nunca comprobaron supuesto intento de fuga de los hermanos Martinelli Linares

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei dijo en una entrevista publicada en Telemetro canal 13 que nunca han comprobado un intento de fuga de los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares.

“Les puedo decir con propiedad que nos han llegado chismes, rumores de que se pretenden fugar y no ha habido de parte de ellos (los hermanos Martinelli Linares) una actitud que demuestre algún intento de fuga, están en la cárcel pendiente de su situación”, dijo.

Giammattei explicó que “a nosotros nos llamaron y nos dijeron del FBI miren hay un plan de fuga, nosotros no hemos encontrado plan de fuga, se aumentó la seguridad y no ha habido ningún intento de fuga por parte de ellos”.

A raíz de la información sobre supuesto peligro de fuga vertida por el FBI fue que se decidió reforzar la seguridad en el Centro Carcelario de Mariscal Zavala, a pesar de que no se pudo comprobar el intento de fuga.

El 1 de julio pasado las autoridades de Guatemala fueron informadas de un supuesto plan de fuga de los hermanos Martinelli Linares del Centro Carcelario de Mariscal Zavala donde se encuentran recluidos.

De igual forma aseguró que no ha mantenido contacto con el expresidente panameño Ricardo Martinielli.

“Al expresidente Martinelli lo vi la última vez cuando vino a mi toma de posesión, esa fue la última vez fue el 14 de enero del año pasado, de allí en adelante yo no he hablado con él, él tampoco me ha pedido a mi algún favor, trato especial para sus hijos, no me lo ha pedido, no tengo relación”, dijo a Telemetro.

