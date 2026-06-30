Presidente de la AN debe deponer intereses partidistas

La elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional será determinante para la institucionalidad del país; por ello, quien lidere este órgano del Estado, según diversos expertos, debe dejar de lado la política partidista y promover mayores consensos entre bancadas para recuperar la confianza de la ciudadanía.

El Legislativo, a juicio de Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), escogerá a su nueva junta directiva este miércoles con altas expectativas sobre su capacidad de fortalecer la transparencia y lograr acuerdos en temas de interés nacional.

Mencionó que este proceso, más allá de la conformación de mayorías o alianzas políticas, representa una oportunidad para reafirmar el papel de la institución como espacio de deliberación democrática y de producción de leyes de calidad.

La persona electa, en ese sentido, debe comprender que la rendición de cuentas y la apertura al escrutinio ciudadano ya no son opciones, sino condiciones indispensables para fortalecer la legitimidad del Parlamento.

"El próximo presidente debe ejercer un liderazgo institucional antes que partidista. Necesita capacidad para construir acuerdos, garantizar el respeto al reglamento interno, conducir los debates con imparcialidad y promover una agenda legislativa ordenada y previsible", dijo a Panamá América.

Destacó que la agenda legislativa, durante este nuevo periodo ordinario, debe centrarse en reformas que fortalezcan el Estado de derecho, entre ellas, el fortalecimiento de la administración de justicia, la modernización institucional, la generación de condiciones que promuevan la inversión y el empleo, la revisión de normas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la optimización del servicio público.

El politólogo Enoch Adames, por su parte, explicó que la importancia de dicho cargo radica en que es una especie de "bisagra" política para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos, beneficios y distribución de poder entre los actores de la Asamblea; por tanto, considera imposible que surja un presidente con un perfil programático, es decir, alguien con un plan invariable a seguir para cumplir sus objetivos.'

71

diputados escogerán hoy a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. 15

comisiones permanentes deberán conformarse luego de la elección.

Agregó que la escogencia de quien liderará el Legislativo es "crucial políticamente" porque nace de los entendimientos que generan los repartos de poder entre los diputados en concordancia con las necesidades e intereses del Ejecutivo.

La carrera por la presidencia pasó de dos contendientes a tres un día antes de la votación, luego de que la bancada independiente Seguimos, del Movimiento Otro Camino (Moca), decidiera correr con candidato propio.

El colectivo dio su respaldo al diputado Betserai Richards, afirmando que su candidatura estará enfocada en fortalecer la institucionalidad, el diálogo y la construcción de entendimientos en beneficio del país.

Una decisión que, de acuerdo con el diputado Luis Eduardo Camacho, demuestra que la agrupación tiene "personalidad propia" y no sigue líneas de terceros.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El oficialismo ha reiterado su apoyo a Shirley Castañedas, quien, aseguran, cuenta con la mayoría de votos para alzarse con la victoria pese a las nuevas postulaciones.

La representante de Realizando Metas (RM) tendría el aval de los diputados de Cambio Democrático, Alianza y el Partido Revolucionario Democrático.

El panameñismo acompañaría a Jorge Herrera en su búsqueda de la reelección; sin embargo, no se descarta que el escenario cambie dependiendo de los acuerdos a los que hayan llegado entre bancadas.

Tras la elección, la Asamblea debe dar inicio a la conformación de las comisiones permanentes que, se espera, se desarrolle con menos tensiones que el periodo pasado.