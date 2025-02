Presidente Mulino: 'No hay una amenaza real sobre el Canal'

Tras la reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, el presidente José Raúl Mulino afirmó que la soberanía de Panamá "no está en cuestión" y que no siente que haya una amenaza real por parte del país norteamericano en estos momentos.

"No siento que haya ninguna amenaza real contra el tratado, y mucho menos el uso de fuerza militar para apoderarse del Canal", dijo.

El mandatario propuso a Rubio organizar un encuentro con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para aclarar sus dudas sobre el manejo de la vía interoceánica, enfatizando que las concesiones portuarias no tienen injerencia en la misma.

No obstante, se espera el resultado de la auditoría forense a cargo de la Contraloría General de la República para tomar decisiones sobre dichos acuerdos.

Mulino recalcó que el Canal es operado por Panamá y así seguirá siendo, por lo que los ciudadanos pueden estar tranquilos.

Según el analista político Juan Carlos Tapia, estas declaraciones reflejan un resultado positivo de las conversaciones.

"Como panameño, me siento tranquilo con la forma en que se llevaron las conversaciones entre el presidente de Panamá, su comitiva y el secretario de Estado de EE.UU.", señaló a través de su cuenta de X.

Especialistas en derecho internacional mencionan que Panamá debe mantenerse firme en su postura, demostrando que los señalamientos de Estados Unidos sobre el Canal carecen de validez, pues desde que la vía pasó a manos nacionales, su manejo ha sido completamente neutral.

La abogada Karina de León, por su parte, sugiere que el gobierno disponga de voceros para medios internacionales con el fin de visibilizar la postura y realidad panameña, evitando que mensajes erróneos sobre el Canal sigan replicándose.

A juicio del mandatario, estas suposiciones se desprenden de la administración de los puertos y no de la vía marítima; sin embargo, hasta no contar con pruebas de que estas concesiones afectan el interés nacional, no se pueden hacer tales afirmaciones.

El Ejecutivo también solicitó al Departamento de Estado promocionar las inversiones en el país, de manera que sus empresas participen en los procesos de licitación y se reduzcan las quejas sobre una posible competencia desleal.

El presidente no descarta reunirse personalmente con Donald Trump para intercambiar opiniones y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

"Creo que es importante que nos conozcamos y podamos intercambiar opiniones cara a cara; no tengo ningún inconveniente en que se dé", indicó.

Las autoridades panameñas consideran que, después de la reunión con el secretario de Estado, las amenazas del presidente Trump sobre el Canal no deberían continuar. Sin embargo, Rubio manifestó que es "inaceptable" que el Partido Comunista Chino mantenga una posición de influencia sobre el Canal, por lo que, en ausencia de cambios inmediatos por parte de Panamá, Estados Unidos tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado.

Postura que el mismo domingo, en horas de la noche, fue respaldada por Trump al afirmar que "va a pasar algo muy poderoso" para cambiar esta situación. El republicano insiste en la violación al Tratado de Neutralidad e injerencia de China en el Canal.