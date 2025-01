Proponen aumento en el aporte del Estado a la CSS

Las bancadas de los partidos Realizando Metas (RM) y Cambio Democrático (CD) proponen aumentar de 966 a 977 millones de dólares el aporte anual del Estado para cubrir el déficit actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Aunque la propuesta fue anunciada, sus proponentes no la explicaron, sin embargo, podría ser una posibilidad analizada en los próximos bloques.

Durante la discusión del segundo bloque de reformas, la mayoría de las bancadas sugirieron que las reservas de la Caja de Seguro Social (CSS) se mantuvieran en la banca estatal, destinando un porcentaje mínimo a la banca privada para garantizar la seguridad de dichos recursos.

Los diputados señalaron que no desean arriesgar los fondos de la Caja, por lo tanto, buscarán los consensos necesarios para mantener sus ingresos en bancos nacionales.

En este sentido, la bancada oficialista junto a diputados del CD sugiere que la administración del 85% del Fondo de Reserva de Pensiones esté a cargo del Banco Nacional, mientras que, el otro 15% será responsabilidad de la Caja de Ahorros.

No obstante, se evalúan otras alternativas que suponen mejores rendimientos de intereses para la entidad.

Los diputados de la Coalición Vamos, por su parte, recomiendan que las reservas sean analizadas anualmente para garantizar el uso transparente de dichos recursos.

Durante esta sesión también se aprobó el traslado de cinco artículos (100 - 105) del segundo al tercer bloque porque hacen referencia al modelo de pensiones, tema que se abordará próximamente.

Luego de que todas las bancadas expusieron sus propuestas se decretó otro receso para analizarlas y redactar un documento consensuado por todos los miembros de la Comisión.

Los diputados no especificaron cuándo se retomará la discusión, no obstante, se espera que sea esta semana para dar paso a los dos últimos bloques del proyecto No. 163.