Proyecto de ley sobre el alcance del fuero maternal hasta el padre pasa a tercer debate: ¿En qué consiste?

La Asamblea Nacional de Diputados aprobó este miércoles, en segundo debate, el Proyecto de Ley 548 que amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre y concede vacaciones anticipadas en caso del fallecimiento de la madre.

Según Daniel Ramos (circuito 2-1), su proponente, en Panamá no existe una norma que en materia laboral proteja la condición de vulnerabilidad del niño, en las situaciones en las que la madre no esté laborando durante el periodo de gestación o lactancia, o en los casos en los que fallezca.

En esta línea expuso que se han dado reportes de despedidos a padres de un recién nacido.

De convertirse en ley, se ampliaría el alcance del fuero de maternidad hasta el padre, en los casos en que se requieran, tomando en consideración las circunstancias especiales que dejan al menor desprotegido y en gran medida vulnerable.



En el caso de que la mujer esté embarazada y no esté laborando, el cónyuge gozará de fuero de paternidad, no podrá ser despedido de su empleo público o privado por los meses que dure la gestación y luego del parto, por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la ley.

Además, indica que si la madre muere durante el parto o en los días o meses siguientes, el cónyuge que cuente con un empleo público o privado gozará de fuero de paternidad hasta cumplirse el término de un año a partir del parto y además tendrá derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones anticipadas, luego de cumplir el tiempo de duelo que establezca la norma.

Si el padre está laborando por contrato definido o contrato de obra, el tiempo de vacaciones adelantadas será proporcional al derecho según el tiempo del contrato.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez aplaudió esta iniciativa, que promueve la igualdad entre hombres y mujeres.

"Tanto la madre como el padre tienen la misma responsabilidad con la criatura. Esas son las leyes que nos acercan a esa realidad, pero que vienen también a proteger los derechos del hombre como padre", dijo Vásquez.

El diputado recalcó que este fuero no le costaría un dólar a nadie: "no es que son personas inútiles a las que estamos obligados a pagar. El proyecto contempla que el fuero se aplica a la madre o al padre, no a ambos, porque lo que se busca es proteger el ingreso familiar".

