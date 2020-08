Proyecto de restricción vehicular continúa generando polémica

La polémica no cesa con el proyecto de ley que busca regular el tránsito de los vehículos particulares dependiendo de la terminación de sus placas.

El diputado Víctor Castillo, secretario de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, explicó que su proyecto de ley No. 99 no trata de evitar que la gente deje su carro en la casa o que no lo saque, lo que busca es descontaminar el ambiente y darle calidad de vida a los panameños que manejan en las calles.

Considera que se ha viciado el proyecto en redes sociales, sin conocer a fondo lo que busca proyectar, que es brindarle mejor calidad de vida a las personas que a diario enfrentan tranques de muchas horas, en el momento de movilizarse a sus casas o a sus trabajos.

"Muy pocos panameños tienen en su casa uno o dos vehículos, la mayoría de las personas tiene de 2 a 3 vehículos, el que tiene uno puede apoyarse con un vecino y alternarse con él para poder trasladarse, solo es cuestión de cultura", dijo.

Destacó que este proyecto se ha implementado en otros países como Colombia y México, entre otros, y ha tenido buenos resultados.

Pero, ¿por qué hay rechazo contra el proyecto?, porque las personas compran un auto nuevo y quieren utilizarlo o porque las personas se cuestionan sobre cómo van a salir de sus casas temprano en la mañana para ir a trabajar. "Yo soy odontólogo y muchas veces dejo mi carro en la clínica y me muevo en taxi para no mover el carro y evitar los tranques porque mi calidad de vida va primero que irme en mi carro de lujo", destacó.

Resaltó que ahora no hay tranque, pero una vez empecemos a regular el transporte en este país después de la pandemia, aparte del estrés que deja el coronavirus, volverá el estrés de los tranques.'



Panamá tiene un parque vehicular de 1 millón y medio de carros a nivel nacional con las mismas calles y el 75% de estos están en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.



Implementa que los lunes, miércoles y viernes salgan los autos cuyas placas terminan en par y los martes, jueves y sábados, las terminadas en non, en horario de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos, es de libre circulación.



Se excluirá a taxis, buses de transporte colectivo o selectivo, los carros oficiales del gobierno, los periodistas con placas de prensa, los carros oficiales de los diputados, los personales deben regirse bajo la medida. También se excluyen las ambulancias, equipo pesado y empresas de medicamentos.

Por su parte, el abogado Jaime Raúl Molina, asegura que los más perjudicados son los de clase media baja que puede que solo tengan un carro en casa, el de media alta tiene de 3 a 4 carros y puede elegir cuál usar.

"La clase media que tiene dos carros puede resolver, pero la clase media baja, en donde solo hay un carro en la familia o que la persona solo tiene un carro, a ese es el que vamos a perjudicar", dijo el jurista.

Agregó que existen dos puntos, uno a corto plazo, mientras se empiezan a reactivar otras actividades y a mediano o largo plazo, con situaciones que ya están fuera de la pandemia.

A corto plazo, en medio de la pandemia hay restricciones de capacidad en los sistemas de transporte público, y ahora presentan un proyecto de ley para que tampoco se pueda andar en los carros, señaló.

"Andar en un carro particular con mi esposa no incrementa un riesgo, pero si se reduce la cantidad de carros que pueden circular, entonces le pido el bote a mi vecino, que no vive conmigo, entonces ir los dos en el carro nos pone en un riesgo", explicó.

A mediano y largo plazo no se resuelve el problema de transporte, ya que este proyecto beneficiará a las agencias que venden autos porque quienes puedan, irán a comprase otro, dijo.