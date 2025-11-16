En 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional restringir el apoyo a candidatos independientes a aquellos ciudadanos que no estuvieran inscritos en partidos políticos.

Desde entonces, representantes de partidos políticos se han quejado que al abrirse esta ventana se da la posibilidad de que miembros de partidos escojan dos candidatos presidenciales.

En la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se aprobó el pasado jueves una fórmula que podría cambiar esta realidad.

Cuando un ciudadano se inscribe en un partido político, siendo parte de otro colectivo, se da como un hecho tácito su renuncia al partido del que formaba parte.

En este sentido, la propuesta de Realizando Metas, respaldada por la mayoría de la comisión, reconoce que es un derecho de todo ciudadano dar su apoyo a independientes.

Sin embargo, al firmar su respaldo a aspirantes por libre postulación se entenderá que renuncia al partido político si está inscrito en alguno.

"Toda acción lleva una reacción y la consecuencia de dicha firma es que la ley establezca que pierde su carácter de inscrito en partidos políticos", dijo Alma Cortés, representante de RM en la comisión de reformas electorales.'



Desde las elecciones de 2014 se permite la participación de tres candidatos independientes para la presidencia de la República.



En las elecciones de 2019, un independiente quedó tercero en la carrera presidencial.



En los circuitos plurinominales se permite que los independientes integren listas de candidatos con colores distintivos.



Representantes de partidos políticos han criticado que en las últimas elecciones se haya permitido a candidatos por libre postulación integrar coaliciones como ocurrió con Vamos.

Al opinar sobre esta modificación, Luis Guerra Morales, magistrado del Tribunal Electoral planteó que respeta el derecho de los integrantes de la CNRE de presentar las reformas que consideren necesarias, aunque estas después puedan ser demandadas ante la Corte Suprema.

Hasta el pasado viernes, había 1 millón 561 mil 72 panameños inscritos en partidos políticos los cuales, de aprobarse esta medida, tendrían que pensar si le dan su apoyo a un independiente ya sea para presidente, alcalde, diputado, representante o diputado del Parlacen.

Este fue uno de varios cambios realizados a las candidaturas independientes en la última sesión de la CNRE.

Otro punto conflictivo que fue modificado es el referente a quienes pueden ser independientes, debido a que en las últimas elecciones candidatos inscritos en partidos políticos optaron por la libre postulación.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Sobre el particular, se acordó que los aspirantes independientes tienen que tener un año como mínimo de no estar inscritos en partidos políticos desde el momento en que se aprueba el memorial para que pueda recopilar las firmas de apoyo.

Por otra parte, la cantidad de firmas que recolectarán debe ser, mínimo, 3% del último padrón electoral de la circunscripción correspondiente.

Antes, era 2%, sin embargo, el argumento utilizado fue que igual porcentaje (3%) se les exige a los partidos para su conformación y para su sobrevivencia, punto que ya fue modificado en esta CNRE.

También, se acortó el periodo para buscar las firmas de apoyo. Los candidatos deberán inscribirse entre noviembre y diciembre del año tras anterior a las elecciones, cuando antes era en julio.