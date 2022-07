Ricardo Martinelli: 'En Panamá la justicia no sirve, no es justa y no se respeta el debido proceso'

Ricardo Martinelli, presidente del Partido Realizando Metas (RM), manifestó que en Panamá hay muchas cosas que cambiar, las cuales están mal, siendo una de ellas la justicia.

“La justicia en Panamá no sirve, la justicia en Panamá no es justa, no hay debido proceso y no se aplica de la forma en que debe aplicarse”,denunció el exmandatario.

Agregó que el tema de la justicia parece algo sin importancia, sin embargo, explicó que muchos de los inversores extranjeros vienen a invertir a Panamá si se respeta la ley y hay debido proceso.

Martinelli indicó que los empresarios nacionales ya están bien diezmados, la gran mayoría quebrados porque los bancos han sido muy implacables con el pueblo panameño, esto en medio de la pandemia.

Esto según él alno perdonarle un real de intereses a nadie en el país, “han sido realmente fustigantes”.

“Hay mucha sinjusticias que se han cometido y por eso yo espero que tengamos un Gobierno donde se respete el debido proceso y en el cual no haya interferencia política para resolver los casos”, dijo.

Señaló que espera poder tener un país, en el cual se promueva la inversión, el empleo y el desarrollo.

“Hace días escuche a una persona decir que en Panamá había crecimiento sin desarrollo, algo que es verdad, tiene toda razón”, explicó Martinelli durante el cierre del Congreso Extraordinario del partido RM.

El exgobernate reiteró que su objetivo principal de regresar a dirigir las riendas de este país, es devolverle la calidad de vida a los panameños.

“Yo vine aquí a trabajar, vine aquí a este país a devolverle la esperanza al pueblo panameño, para que puedan volver a aspirar lo que ellos quieran ser”, puntualizó.

