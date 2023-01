Ricardo Martinelli: 'Este Gobierno ha defraudado al pueblo panameño'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, aseguró que el actual Gobierno ha defraudado al pueblo panameño y ha fracasado en su labor gubernamental.

"Ellos le echan la culpa de todo a la pandemia, pero la pandemia en realidad son ellos", manifestó Martinelli en un encuentro que sostuvo con diputados de Cambio Democrático (CD) y Realizando Metas (RM) para analizar el informe de gestión del presidente Laurentino Cortizo.

De forma puntual, Martinelli señaló que esperaba más honestidad por parte del mandatario sobre la realidad del país.

"Lo que hemos visto es una danza de millones, que pareciera que aquí no hay ningún problema económico o que viviéramos en otro país", dijo el líder de RM.

Comentó que se puso a analizar algunos de los costos indicados por el mandatario en su informe, para invertir en algunas obras y dijo que no sabe de dónde van a sacar tanta plata.

"Si ese fuera el país en el cual nos está proyectando el señor presidente, aquí no hubiera desempleo, no tuviéramos problema de falta de medicina, todas las escuelas estuvieran reparadas, no hubiese huecos en las calles. Definitivamente, yo creo que él y el Gobierno viven en otro país", dijo.

"Nos sentimos muy defraudados por la labor que ha hecho este Gobierno en estos 42 meses y espero que el pueblo panameño entienda, vea y comprenda que lo que nos han dicho hoy es un cuento de hadas, en un país de las maravillas que definitivamente no es Panamá", afirmó.'

Por su parte, Yanibel Ábrego, secretaria general de Cambio Democrático, se refirió a la necesidad de cambios reales que permitan la incorporación de la población en las políticas públicas.

Ábrego aclaró que la bancada mayoritaria de CD se levantó del Pleno de Asamblea Nacional como protesta contra el Gobierno del mandatario panameño Laurentino Cortizo.

"Sentimos que no inician, ni culminan ningún proyecto", señaló.

Comentó que es lamentable y triste esperar por más de dos horas por el discurso del presidente, para ver que dice.

"Definitivamente, coincido con la frase que dijo que muchos iban a pensar que él estaba hablando de otro país, definitivamente en el país que vivimos la mayoría de los panameños, no vive el presidente de la República", destacó la diputada.

Agregó que estas son algunas de las cosas que van a empezar a realizar como bancada opositora, para defender a la población.

"Ya no podemos seguir esperando de un Gobierno que se ha excusado, primero, en el nefasto Gobierno de Juan Carlos Varela y luego en la pandemia, ya paso la pandemia, tenemos que levantar el país, tenemos que levantar la economía y eso es lo que aspiramos la mayoría de los panameños", afirmó.

De forma puntual, la parlamentaria indicó que si todo lo que dijo el mandatario Cortizo la mañana de ayer en su discurso fuera cierto, no hubiese la cantidad de personas en busca de trabajo por la situación económica.

"La bancada de Cambio Democrático hoy se manifiesta junto a Realizando Metas y nosotros arrancamos a ser oposición por el bienestar de los panameños", puntualizó.

