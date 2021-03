Ricardo Martinelli oficializa su aspiración presidencial y prometió que trabajará para darle una mejor calidad de vida a los panameños

Ricardo Martinelli oficializó ayer sus aspiraciones presidenciales para el año 2024 y prometió que trabajará para darle una mejor calidad de vida a los panameños.

Versión impresa

En un discurso a los delegados del partido en formación Realizando Metas (RM), el exgobernante, luego de conocer que habían obtenido los votos necesarios para constituirse en colectivo político, indicó que era un día especial para él ya que nunca pensó que después de dejar la Presidencia la vida lo llevaría por caminos muy difíciles.

"No me arrepiento ni un segundo de mi esfuerzo y trabajo para darle una mejor calidad de vida a los panameños durante mi gestión como presidente de la República. Lo volvería a hacer, una y otra vez, aunque las consecuencias fuesen las mismas que me tocó vivir a mí y a mi familia: persecución política, calumnia, injusticia y cárcel", expresó Martinelli.

De forma clara, el exmandatario señaló que ayer daba inicio formalmente a un nuevo partido político Realizando Metas (RM) con la mirada puesta en las elecciones del 2024 y en el bienestar de la gente.

"Voy a volver a ser el presidente de la prosperidad, del trabajo, de la economía pujante y de las obras públicas con fuerte impacto social, voy a volver a ponerle dinero en el bolsillo a los panameños. Quiero que a mi pueblo le sobre el billete, que tengan trabajo digno y que haya paz y progreso para mi país".

Enfatizó que el camino para este objetivo no estará exento de problemas.

"Ustedes saben que la persecución aún no termina y todavía hay fuerzas políticas que no quieren que vuelva al Palacio de las Garzas, pero a ellos les advierto algo: me van a tener que matar, yo sí estoy dispuesto a dar la vida por el progreso de mi pueblo", sentenció.'

227

delegados estaban habilitados para votar ayer en la convención del partido Realizando Metas. 2024

año en que Ricardo Martinelli aspira a llegar a la Presidencia de la República.

Agregó que este nuevo partido político nace como el de la esperanza.

VEA TAMBIÉN: Situación hospitalaria a nivel nacional registra una ocupación del 48%, mientras se reportan 474 nuevos casos de covid-19 y 15 muertes

"Me vi en la necesidad de construir este partido porque el anterior nos fue robado con dinero de la Asamblea Nacional y del Estado. Todo, con el visto bueno del peor presidente que tuvo este país, Juan Carlos Varela", expresó.

El expresidente indicó que no guarda rencor con nadie y que mantiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran sumarse a esta nueva fuerza.

"Como les dije, no guardo rencor, y en política nunca hay que descartar una alianza futura con ninguna fuerza política y menos con quienes fueron en su momento parte de mi corazón y de mi equipo de trabajo. La vida y la política dan muchas vueltas, y aquí no hay puertas cerradas para nadie. A las bases las invito a acompañarme en esta nueva etapa", dijo.

Justicia independiente

Otro de los temas que fue abordado por el exmandatario, fue el de la justicia.

En este punto, Martinelli indicó que la justicia tiene que ser independiente y no puede venderse al gobernante de turno.

"Sin jueces imparciales no hay seguridad jurídica ni inversión, y hoy vemos cómo hay algunos jueces o magistrados que se sientan sobre expedientes durante años, que cambian de parecer según el viento político y cuyo norte es principalmente político, y no legal", puntualizó.

En su discurso, el expresidente prometió que de llegar a ser nuevamente presidente, llevará el Metro hasta el distrito de Capira y avanzará con más líneas en la ciudad capital.

VEA TAMBIÉN: Panamá es el tercer país de América con más dosis de vacunas contra la covid-19 administradas por cada 100 personas

También dijo que reforzará el Hub de las Américas para que lleguen más turistas y visiten el país desde Bocas del Toro hasta el Darién, promoviendo así el turismo interno.

Además, señaló que apostará a las megaobras para generar la mayor cantidad de empleos.