Ricardo Martinelli pide respeto al fuero penal electoral

Bajo una fuerte lluvia, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli fue proclamado este domingo como el primer candidato presidencial para las elecciones generales de 2024, tras imponerse en las primarias de Realizando Metas.

Para Martinelli, la lluvia es señal de que vienen mejores días para Panamá, con mejores oportunidades de salud, empleo y educación.

Las primeras palabras del discurso triunfal del exmandatario apuntaron hacia la constante persecusión de la que ha sido objeto durante casi una década.

"Quiero exponer mi situación política al país y al mundo. No estén ciegos, quieren matar la democracia, buscan silenciar los votos. Lidero las encuestas, sin embargo, desde las oficinas refrigeradas del Casco Antiguo y las colinas del Cerro Ancón se planifica un juicio netamente político", subrayó.

De acuerdo con Martinelli, las leyes o procedimientos son usados como armas de guerra con el fin de inhabilitarlo políticamente.

En este sentido recordó que no se le ha respetado el fuero penal electoral a pesar de ser aspirante presidencial.

"Este fuero fue creado para que los candidatos realizaran sus campañas y no fueran perseguidos por otros políticos. Solo pido que me permitan correr en igualdad de condiciones", recalcó.

Martinelli también le envió un mensaje a los ponis políticos, que sueñan con una oportunidad, sacando provecho de su situación.

"Le pido al Tribunal Electoral y a los observadores que hagan respetar el fuero penal electoral, la democracia y la voluntad popular. La kilométrica meta de mis adversarios únicamente es que no compita en las elecciones", puntualizó.

Para ello, según Martinelli, se ha recurrido al caso New Business, en el que no se le respetó el debido proceso y ni siquiera los testigos protegidos comparecieron.

"La única forma de sacarme es con ese juicio amañado, pero me van a tener que matar. A otros dos candidatos, Blandón y Roux, se les respetó el fuero, pero conmigo se intenta aplicar otro código", manifestó.

De igual forma rememoró que en el 2019 se le privó la oportunidad de competir por la Alcaldía de Panamá, usando como base "ridículas artimañas".

Mejores días

Martinelli enfatizó que la mentalidad de sus rivales no es pensar en las próximas generaciones, sino solo en las elecciones, buscando mantener el estatus para no pagar impuestos.

El exgobernante prometió que una vez gane las elecciones, los panameños retornarán al éxito del pasado, a la vez que el país será más próspero.

"Esa gente no piensa en los que viven en los barrios populares o comarcas. El único que puede elegir es el pueblo, no los grupos de poder económico", dijo.

En uno de sus momentos más emotivos, el líder de Realizando Metas se disculpó con su familia debido a lo que han tenido que pasar en medio de los procesos en su contra.

"Todos los que tuvieron que ver algo conmigo han sido perseguidos. Este calvario ha sido duro, pero no me han derrotado. Gracias a todos los que han estado a mi lado y no se han arrodillado a las presiones del Órgano Ejecutivo y Judicial", agregó.

Martinelli aseguró que no perderá su tiempo persiguiendo a quienes le hicieron daño, porque no hay tiempo para mirar por el retrovisor.

"Hay que acabar con la vagancia. Vamos a ganar", sentenció el político antes de marcharse junto a su esposa, Marta Linares, quien lo acompañó durante toda la jornada.

