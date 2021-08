Ricardo Martinelli propone un acuerdo para rescatar al país de la crisis

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli remitió nota al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, en la que solicita a este órgano del estado impulsar un gran ¨Acuerdo Nacional¨, en donde participen todos los actores sociales, trabajadores, profesionales, empresarios y políticos sin distinción: un “Acuerdo Nacional”, no entre políticos, sino entre panameños para rescatar al país de la grave crisis económica en la que se encuentra.



Martinelli expuso en la misiva que el “Acuerdo Nacional” pretende que, entre todos los sectores, se les devuelva a los panameños la esperanza, frente a los altos índices de desempleo existente y la difícil situación económica, en las que, a corto plazo, no se observa ninguna recuperación, sino por el contrario estos dos problemas son las mayores preocupaciones de los panameños.



Los indicadores socio económicos, reflejan la gravedad de la crisis, siendo los más preocupantes: la caída de la actividad económica y la alta tasa de desempleo, que alcanza el 20 % según cifras oficiales; pese a que gremios de empresarios, trabajadores y profesionales, estiman que el porcentaje de desempleados es aún mayor, se sostiene en el contenido de la misiva.



Presentamos esta carta a la Asamblea Nacional considerando que es el foro en donde convergen las diferentes corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. La misma tiene además la característica de ser el único Órgano del Estado que funciona de puertas abiertas a la población; razón por la cual, los ciudadanos acuden allí, con frecuencia, para expresar sus opiniones y para reclamar respuestas a los problemas que afectan a nuestra sociedad, sostuvo el ex presidente Martinelli.



De acuerdo a Ricardo Martinelli, este gran Acuerdo Nacional, no entra en conflicto con el llamado Pacto del Bicentenario; todo lo contrario, lo reforzaría. ¨Estoy dispuesto a aportar, nuestra experiencia, como empresario y como ex presidente, con el único interés de que este país regrese a los niveles de crecimiento económico y desarrollo humano, que una vez alcanzamos. En nuestro mayor deseo y anhelo que todos los panameños juntos, sin distingo de ningún tipo, podamos sacar al país adelante¨.



La nota enviada al presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, fue remitida, además, a todos los jefes de bancada, a los presidentes de partidos políticos y a los medios de comunicación social.

