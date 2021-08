Minsa no descarta que aumento en casos de covid-19 se deba a la variante Delta en Chiriquí

Las autoridades del Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí, no descartan que el aumento en el número de casos activos de covid-19 en esta región del país se deba a consecuencia de la variante Delta confirmó la directora regional, Gladys Novoa.



Novoa dijo que la población tiene que redoblar esfuerzos para evitar que el número de casos vaya en aumento debido a que ya circula esta nueva cepa en la provincia.



Expresó que en estos momentos hay 1,200 casos activos de covid-19 en la provincia de Chiriquí, registrando un leve aumento en comparación a tres semanas atrás cuando el número de casos activos no superaban las 800 personas.



Explicó que en el caso del menor de 16 años al que se le detectó la variante fue debido a una secuenciación que se le realizó en el Instituto Conmemorativo Gorgas y se establece como de transmisión comunitaria.



“Estamos seguro, ya que la variante Delta está circulando en la provincia y que este no es el único caso, por lo cual debemos ser más cuidadosos, ya que esta es más transmisible, lo cual puede conllevar el aumento en los hospitales en especial de personas no vacunadas”, afirmó Novoa.



La directora del Minsa confirmó que desde el miércoles 11 al sábado 15 se realizara en barrido con la vacuna de la farmacéutica Pfizer en los circuitos 4-2 (Barú), 4-4 (Alanje, Boquerón, Renacimiento 2) y 4-6 (San Félix, San Lorenzo, Remedios y Tolé), que están pendientes en la provincia de Chiriquí.



Recordó que se mantiene un puesto fijo para la vacuna de Pfizer en la Feria Internacional de David para pacientes crónicos de 12 años en adelante.



En el caso de la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca la funcionaria señaló que en las próximas horas se anunciará a partir de cuándo se aplicaran.

Versión impresa

VEA TAMBIÉN: Condenan a 14 años de cárcel a un ciudadano de 24 años por robo y homicidio en Barú

Este lunes llegó a la provincia de Chiriquí otro lote de vacunas de Pfizer y AstraZeneca las cuales serán utilizadas en la inmunización de personas pendientes de vacunas.



¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!