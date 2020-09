Ricardo Martinelli: Vamos a devolverle la calidad de vida al pueblo panameño

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal manifestó que uno de los objetivos principales que tendrán con el partido Realizando Metas (RM), es el de "devolverle la calidad de vida al pueblo panameño para que pueda nuevamente empezar a soñar y aspiren a ser lo que ellos quieran ser, cosa que hemos perdido".

Las declaraciones del exmandatario se dieron ayer, luego de que el Tribunal Electoral (TE) emitió la resolución que declara al partido Realizando Metas, oficialmente un colectivo político en formación.

Martinelli indicó que entre sus prioridades, de llegar al Gobierno nuevamente, están: las de darle buen empleo, salud, educación, transporte, pero sobre todo que "haya billete en el bolsillo de los panameños".

El exgobernante agregó que la idea de crear Realizando Metas surgió ante la falta de espacio en el partido Cambio Democrático (CD), del cual también fue su fundador.

Sumado a esto, el exgobernante se refirió a la necesidad que tendrá el país tras el impacto económico que generará la pandemia, de un gobierno que sepa cómo crear empleos, traer crecimiento económico, tener buena educación y salud, sin peleas y persecuciones.

Agregó que el partido RM será un colectivo de oposición que ayudará al actual Gobierno en todo lo que haga bueno y se le va a criticar responsablemente en todo lo que haga malo.

"Este es un partido que hemos aprendido mucho de los errores del pasado, un partido que no busca revanchismo, no busca peleas y cuando lleguemos al poder todos los "haters" que tengo, que son muchos, los quiero a mi lado para que me ayuden y me critiquen, si hago algo mal dénme palo y plomo, pero si hacemos las cosas bien, no critiquen por criticar", expresó.

Enfatizó que en Panamá hay un "hobbie" nuevo que es criticar todo lo que hacen bien o mal en el gobierno o en las empresas.

"Debemos empezar a ser un poco más responsables para que tengamos un mejor país entre todos", dijo.

Ricardo Martinelli manifestó su intención de correr a la Presidencia de la República en 2024, cuando cumplirá 72 años.

"Esta es mi última temporada, si gano dejaré el cuero por Panamá, si pierdo me voy para mi casa y más nunca me van a ver en la política", destacó.

Inscripciones

Para todos aquellos panameños que quieran ser parte de Realizando Metas, Martinelli indicó que se pueden acercar a cualquiera de las sedes del TE, e igualmente habrá una serie de aplicaciones tecnológicas en donde las personas se van a poder inscribir desde su celular.

Añadió que también se van a poder inscribir en una especie de cajeros automáticos que colocará el Tribunal Electoral en distintos lugares públicos, entre los que están, supermercados, estaciones del Metro de Panamá, etc.