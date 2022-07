Ricardo Martinelli: 'Yo vine a trabajar y devolverle la esperanza al pueblo panameños'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, durante la Convención Extraordinaria del partido Realizando Metas (RM) indicó que su objetivo principal de regresar a dirigir las riendas de este país, es devolverle la calidad de vida a los panameños.

"Yo vine aquí a trabajar, vine aquí a este país a devolverle la esperanza al pueblo panameño, para que puedan volver a aspirar lo que ellos quieran ser", explicó el ex mandatario.

Frente a un 91% de los delegados del Partido RM, Martinelli señaló que no puede ser que las escuelas estén cerradas, que los niños no tengan computadora y que no tengan Wi-Fi gratis a nivel nacional.

"Yo no puedo pensar que no existan las ferias compitas, las ferias libres, allí están las que hacía 'Chello' Gálvez, muchos de los diputados aquí presentes, que eran la solución efectiva que tienen los productos comestibles en este país", puntualizó.

De forma puntual, el ex gobernante se refirió al tema de las medicinas, algo que según él se arregla con una sola ley y el Registro Universal, "eso toma un minuto en solucionarlo, lo que falta es la voluntad para cambiar las cosas".

"Eso es precisamente lo que vamos hacer, porque un Gobierno no es para una persona, no es para un partido, un Gobierno debe gobernar para todo un país".

En otro tema, Martinelli indicó que es del concepto de que los panameños deben cerrar filas y le hizo una propuesta al presidente Laurentino Cortizo para hacer un acuerdo nacional en el que se involucre a todos los panameños.

"Ese acuerdo deben involucrar a todos los sectores de la sociedad, para que entre todos juntos resolvamos nuestros problemas, si él no quiere hacer eso aquí nunca se va a resolver el problema, nosotros queremos que a él le vaya bien para que se resuelvan los problemas del pueblo panameño", dijo.

Martinelli reiteró que el Partido RM se seguirá reorganizando y por ello vendrán otros procesos, en el cual de forma democrática se escogerán las nuevas secretarías que se crearon ayer durante el congreso.

Señaló que actualmente cuentan con 181 mil miembros y esperan llegar a unos 300 mil en los próximos meses, una cifra que no buscarán superar mucho, ya que según él un partido con más de esa cantidad de adherentes "se vuelve prácticamente inmanejable".

Durante su discurso en el Congreso Extraordinario de RM, Martinelli reconoció que como ser humano cometió muchos errores, pero como ser humano puede aprender de ellos.

Planteó que "como ser humano hice las cosas bien y lo voy hacer de nuevo".

Tendré que regresar de nuevo para retomar todas las obras que fueron paralizadas.

Recordó que una vez salió del Gobierno se dejaron diversos hospitales, centros de salud y otras obras en abandono, entre ellas la Ciudad Hospitalaria.

Manifestó que: "En esta vida un gobernante tiene que gobernar con su pueblo y no solo para un sector o un partido político".

Electos

Entre los que resultaron electos está Jaime Ford y Vicente Gálvez como vicepresidente del Partido Realizando Metas.

Mientras que Luis Eduardo Camacho Castro fue reelecto ampliamente como secretario general del partido RM.

Astrid Salazar fue reelecta como secretaria de comunicación, Anayansi Guerra como secretaria de Organización Electoral, quien reemplazará a Eric Ardila, quien no alcanzó la reelección en este cargo.

