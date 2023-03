Torrijos anuncia candidatura y fracciona aún más al PRD

El expresidente de la República, Martín Torrijos anunció que será candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del 5 de mayo de 2024, pero fuera del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En un mensaje a la Nación, colgado en sus redes sociales Torrijos indicó: “Conciudadanos: Quiero compartir mi decisión, me propongo ser candidato presidencial en las elecciones de mayo de 2024, no me quedaré al margen, Panamá está en crisis y todos tenemos que contribuír a su solución. Debemos rescatar a Panamá y después al PRD, nunca voy a renunciar a mi convicción de torrijista. Que quede muy claro mi candidatura no será dentro del PRD”.

El exgobernante manifestó que se propone construir una candidatura abierta, pluralista, de convergencia y patriótica, para ello en los próximos meses recorrerá el país y así encontrar a quiénes compartan su visión y juntos presentarle una opción que ilusione y que enorgullezca a la mayoría de los panameños.

Plantea que hay que construir un proyecto de país donde todos los panameños puedan sentirse reflejados. Considera que tiene la convicción de que puede cambiar la situación tal y como está en el país. “No estamos condenados a aceptar a un país sin futuro y sin esperanza, para salir de esta crisis se requiere de un consenso nacional, ponernos de acuerdo, hay que construir nuevas reglas de convivencia".

Destaca que la necesidad de sacar al país de la crisis lo obliga a actuar sin sectarismo, ni cálculos de ningún tipo. Dijo esta consciente que será fácil, pero está seguro que puede lograrlo, renovar la política, luchar por la democracia y la decencia.

“Como expresidente de la República tengo la experiencia y voluntad para enfrentar los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS), de la falta de empleos, del deficiente sistema de la salud, de la desigual educación, de la necesidad de combatir la corrupción, esos son nuestros enemigos. Vamos a cambiar esta realidad en unidad nacional para restaurar la moral y la decencia. Vamos a construir con desprendimiento y creatividad el país donde lo político equivale a lo humano, ello implica concertar acciones del Gobierno y la sociedad sobre las bases del pluralismo y las coincidencias esos será nuestro nuevo pacto social”. Señala.

Torrijos explicó a sus copartidarios del PRD que el colectivo presenta un deterioro y ha sido sometido a prácticas antidemocráticas. “Reitero que en mi partido se ha producido un asalto y un secuestro. El PRD actual parece tener dueño que actúan guiados por su conveniencia sus negociados y no por ideario torrijista, hoy día en el PRD se ignoran las bases, las primarias son una burla, reservan las áreas electorales para ellos mismos y hasta inventan liderazgo. En nombre de Torrijos se implanta el antitorrijismo, la membresía del partido lo sabe, el país lo sabe, existe la impresión de que la dirigencia del PRD le da igual estar en Gobierno u oposición, ese grupo que hoy domina no está a la altura de la circunstancia ni de los copartidarios decentes que son la mayoría”.

Agrega: “Esa poderosa minoría enquistada en la dirección del PRD son unos apostadores profesionales, disponen a su antojo de los recursos del Estado y en la campaña son los que manejarán los fondos y aprobarán las alianzas, son quienes han traicionado el ideario de Torrijos, ellos no son el PRD de Omar, solo han dejado el retrato de Torrijos sin los principios y sin la dignidad que Omar Torrijos le dejó al partido “.

En medio de este anuncio analistas políticos consideran que es un nuevo golpe al gobernante PRD, ya que sería una candidatura más de un perredista fuera del colectivo, teniendo en cuenta que ya la diputada Zulay Rodríguez es precandidata presidencial por la libre postulación.

Tanto el especialista en Ciencias Políticas, Richard Morales como el analista Jaime Porcell plantean que Torrijos apuesta llevarse un alto porcentaje de los perredistas y buscar una alianza opositora, no obstante no le será tan fácil.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Morales indica que para que Torrijos tenga éxito tendría que convencer a dirigentes del panameñismo, Cambio Democrático, Movimiento Otro Camino y PAIS entre otros colectivos y así formar una gran alianza, de lo contrario será un candidato más que se presentará en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Porcell es de la opinión que a Martín Torrijos no le será tan fácil, teniendo en cuenta que dirigentes de Cambio Democrático, Partido Panameñista y Otro Camino tienen aspiraciones, las cuales son merecidas.

Incluso, Porcell señala que la decisión de Torrijos podría ser considerada dentro del PRD como una traición.

Meses atrás la dirigencia del Partido Popular (PP) anunció que le habían ofrecido la candidatura presidencial a Martín Torrijos y que se encontraban en negociaciones.

Por el momento Torrijos solo tiene seguro la postulación como candidato presidencial por el PP (partido de 18 mil adherentes) por lo cual tendrá que buscar el apoyo de otros colectivos y sectores independientes del país.

¡Mira lo que tiene nu estro canal de YouTube!