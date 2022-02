Tribunal Electoral viola el principio de igualdad procesal a Ricardo Martinelli

La jueza electoral, Edmara Jaén, quien no entró a valorar las pruebas que le presentó la defensa de Ricardo Martinelli sobre la violación al fuero penal electoral por parte de la jueza Baloisa Marquínez, violó principios fundamentales que amparan al exmandatario, así lo informó el abogado Alejandro Pérez Saldaña.

El jurista indicó que al no hacer la valoración de las pruebas presentadas por la defensa, la jueza violó el principio de igualdad procesal, el cual tiene un rango constitucional en Panamá y que dice que todas las partes deben ser tratadas de la misma manera.

"En este caso en particular, ella no recibió el expediente completo, la misma recibió copias simples que no tienen ningún valor procesal. La jueza Marquínez tenía que presentar copias autenticadas y a pesar de esto la jueza Edmara Jaén las valoró, sin contar con el expediente y a la defensa no le valoró ninguna prueba", dijo.

En total, fueron unas 16 pruebas documentales que le presentó la defensa de Ricardo Martinelli a la jueza electoral Edmara Jaén, dentro del escrito de oposición a la solicitud del levantamiento del fuero penal electoral hecha por la jueza Baloisa Marquínez.

Con esta nueva actuación, esta vez en la esfera electoral, no se le permite a la defensa del exgobernante Ricardo Martinelli ejercer una efectiva defensa.

"Cómo nosotros los abogados podemos defender a alguien sino se valoran las pruebas que nosotros presentamos en el proceso, eso es otra violación flagrante que afecta el derecho de defensa. Tú no puedes omitir, obviar o ignorar las pruebas que presenta en el proceso la defensa, tú la tienes que valorar así como valoró las pruebas de la jueza Baloisa Marquínez, tienes que valorar la prueba de la defensa", explicó.

Por su parte, el abogado Roiniel Ortíz indicó que Marquínez no podía autenticar esa documentación porque se trata de información que se generó en el Ministerio Público. '

"Porque esta jueza (Jaén) no exigió al menos la declaración indagatoria de Ricardo Martinelli. No la exigió porque lo primero que el mismo indica es que cuenta con el principio de especialidad y le están violando sus derechos y garantías fundamentales, con esto te das cuenta de que se trata de un tema de persecución política en su contra", expresó el defensor.

Ortiz cuestionó que por un tema similar al de Ricardo Martinelli, el mismo Juzgado Administrativo Electoral no permitió que se le levantara el fuero penal a Rómulo Roux, presidente del Partido Cambio Democrático y José Isabel Blandón Figueroa, presidente del panameñismo.

Denunció que hay un magistrado del Tribunal Electoral (TE) que está detrás de la persecución en contra del exmandatario. "El mismo magistrado que dice que si él se va, el Tribunal Electoral de Panamá deja de funcionar", sentenció el abogado.

De forma clara, Ortiz señaló que algunos magistrados del TE, ya en 2019, se prestaron para tumbar la candidatura al exgobernante para el cargo de alcalde de la comuna capitalina.

"Ahora aparentemente debe haber algo para que ellos estén desesperados, tratando de utilizar una justicia que debe cumplir con el no levantamiento del fuero penal electoral. No debe haber fuero ni privilegios, sino no se lo levantaste a uno, porque a otros sí", puntualizó.

Para hoy, la defensa de Ricardo Martinelli acudirá al TE a presentar la apelación a la decisión tomada por la jueza Jaén, la cual accedió a la solicitud del levantamiento del fuero.

Luego de esto, los magistrados tienen ocho días para decidir sobre la apelación presentada.

