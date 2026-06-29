Vicepresidencias definirían elección en la Asamblea; negociaciones continúan

Ante la falta de consenso respecto a la reelección del panameñista Jorge Herrera, las vicepresidencias han adquirido un valor importante de cara a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.

Las conversaciones entre bancadas, a un día de que se elija al nuevo presidente, continúan, pero con un aspecto diferenciador: el foco ya no se centra en quiénes serán los candidatos, sino en las personas que lo acompañarán hasta julio de 2027 con la finalidad de mantener la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La bancada independiente Vamos, según la diputada Janine Prado, seguirá en negociaciones con las distintas bancadas para definir su postura; sin embargo, reiteró que no descartan presentar un candidato propio de no llegar a los acuerdos necesarios.

"Esa siempre ha sido una de las opciones, no vería por qué descartarla cuando siempre ha sido una prioridad para nosotros poder encabezar también una candidatura a la presidenta de la Asamblea", dijo.

Recordó que, en la pasada legislatura, depusieron intereses personales en favor del candidato que obtuvo la mayoría de votos; no obstante, su valor va más allá, quieren ser considerados para puestos de liderazgo y aportar en "positivo" a la imagen de este órgano del Estado.

Las peticiones del colectivo se basan en dos pilares fundamentales: transparencia y austeridad, solicitudes que también hicieron durante el periodo anterior con el propósito de resolver los problemas que aquejan a los panameños en temas de agua, salud, infraestructura, educación, entre otros.

La agenda legislativa, a juicio de Prado, debe enfocarse en reformar las leyes de carrera administrativa y descentralización, estableciendo una correcta fiscalización de dichos fondos para que lleguen a donde deben.



La bancada oficialista representada por la diputada Shirley Castañedas, de acuerdo con fuentes legislativas, contaría con el respaldo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Alianza y Cambio Democrático (CD).



Dichas corrientes políticas, contando a Realizando Metas (RM), harían un total de 40 votos, es decir, tendría el respaldo suficiente para alzarse con la victoria frente a su adversario.



La agenda legislativa, a juicio de la diputada Janine Prado, debe enfocarse en reformar las leyes de carrera administrativa y descentralización, estableciendo una correcta fiscalización de dichos fondos para que lleguen a donde deben.



1 de julio.

Agregó que la modificación al reglamento orgánico del régimen interno debe ser el "tema estrella" en este periodo legislativo para poner "orden en la casa".

La bancada oficialista representada por la diputada Shirley Castañedas, de acuerdo con fuentes legislativas, contaría con el respaldo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Alianza y Cambio Democrático (CD).

Dichas corrientes políticas, contando a Realizando Metas (RM), harían un total de 40 votos, es decir, tendría el respaldo suficiente para alzarse con la victoria frente a su adversario.

El objetivo de RM es presentar una nómina en consenso para lograr que el 80% de los votos sean a favor de su candidata y que el inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea sea armónico en beneficio de la población.

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El actual presidente de la Asamblea recientemente aseguró que este año no habrá retrasos en la elección de la junta directiva como ocurrió anteriormente.

"Respetaremos lo que diga la mayoría (...) el trauma que se vivió la vuelta pasada no se va a volver a vivir", reiteró.