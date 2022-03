[VIDEO] Ricardo Martinelli: 'Ya es hora de que Panamá empiece a cambiar'

Versión impresa

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli en una reunión con la mayoría de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento del Partido Cambio Democrático (CD) en donde se refirió a la situación actual del país e indicó que ya es hora de que Panamá empiece a cambiar.

Agregó que para lograr este cambio, los diputados, alcaldes y representantes del Partido CD tienen que darle el apoyo a Yanibel Ábrego.

“Para apoyarla a ella ustedes tiene que empoderarse en sí mismo y decirle a el pueblo la verdad, no cuento, porque para cuento está lleno al mundo, hoy cuando venía para acá me di cuenta de una reunión que están haciendo por allá y me dije metafóricamente zarpó el Titanic, que se peleen las mejores habitaciones, que escuchen la mejor música y bailen bastante, porque ese Titanic se va a hundir”, dijo.

“Ese Titanic todos juntos no sacan ni un 15% de los votos, yo creo que muchos menos, pero no importa. Tienen todo su derecho, se lo respeto y nosotros tenemos que respetarlo, lo que si no está bien es que un presidentede un partido se reúna sin el apoyo de todos ustedes”.

Añadió que todos los días le pide a Dios y reza por sus hijos, por Panamá y porque José Gabriel Carrizo sea el candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Ojala que ‘Gaby’Carrizo sea el candidato, le ruego a Dios que él sea el candidato, porque en mis encuestas no pasa del 2%, denle lo que le den, hagan loque haga, recemos todos para que Gaby Carrizo sea el candidato en las próximas elecciones”, explicó.

Añadió que no existe Gobierno que repita, esto sin importar que tan bien o tan mal se hayan hecho las cosas, “el pueblo panameño tiene en sumente un cambio de Gobierno cada cinco años, el que no lo quiere entender es un morrón y digo esto porque cuando yo estuve allí cometí muchos errores y los errores que cometí no los vuelvo a repetir”.

Martinelli indicóque el próximo Gobierno debe ser de unidad y que en todos lospartidos políticos hay gente buena y mala, “aquí nadie es perfecto, la perfección solo está allá arriba”.

Enfatizó que estáes su última temporada en la política y que cuando salga de la Presidencia de la República en el 2029 no tiene ninguna intenciónde seguir.

“Mi intención espasar a la historia como el mejor presidente de Panamá. Omar Torrijos hizo muchas cosas buenas, Arnulfo Arias hizo muchas cosas buenas, Rodolfo Chiari hizo muchas cosas buenas y el otro que hizo muchas cosas buena fue Belisario Porras y estoy seguro que hubo otro smuchos más, quiero agarrar las cosas buenos de ellos, aprehender y tratar de corregir los errores y hacerlo mejor”, expresó.

Otro tema que abordó el exgobernante fue el crecimiento de la deuda pública y el aumento del barril del combustible.

“Este Gobierno vaa tener que responder porque han triplicado la deuda y no han hecho nada y digo que no han hecho nada porque si no estuviera el Metro dePanamá costando los mismos 35 centavos, yo no me explico el panameñode a pie como puede pagar ese combustible tan caro, yo le pido aquíal Gobierno que hagan lo que están haciendo otros países y sacrifique el impuesto del combustible”.

Concretizo que loque viene aquí es cosa seria, van a subir muchas materias primas, los insumos agropecuarios, el arroz, etc.

“Aquí las obras se tiene que terminar y no como hizo el Gobierno de ese vice que yo tenía y que no quiero ni mencionar su nombre y todavía no han terminado la Ciudad Hospitalaria, Minsa-Capsi, carreteras, escuelas, todo a medio palo, solo por la envidia malsana de un resentido social, de un acomplejado”, concluyó.

