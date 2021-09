Yanibel Ábrego asegura que le ganarán a Rómulo Roux en el 2023

La diputada Yanibel Ábrego aseguró que continuará luchando por el partido Cambio Democrático (CD) y sus miembros, a pesar que el Tribunal Electoral (TE) decidió desconocer una solicitud hecha por la mayoría.

Ábrego reaccionó a la decisión del TE que negó la solicitud de una convención extraordinaria, según ella, apoyada por el 70% de los convencionales.

La también Secretaria General del CD dijo que la decisión de los magistrados se dio "por presión del presidente del partido", Rómulo Roux.

"A ellos no les importó la decisión de las mayorías, pero a mí sí me importa", señaló en la diputada en un mensaje a los miembros del partido.

Adelantó que continuará luchando para que el próximo candidato o candidata presidencial que elija el partido Cambio Democrático sea "esta vez alguien que sea ganador".

Sostuvo que queda claro que ese candidato no será Rómulo Roux y agregó que nunca el poder de unos cuantos será más fuerte que la voluntad la mayoría.

"Por eso, seguiré luchando para hacer valer la voz de todos ustedes. Lo haremos con votos", aseguró la dirigente.'

Adelantó que su grupo irá a las primarias con un candidato o candidata que represente los verdaderos intereses del pueblo panameño.

Para ello, aseguró que el grupo de diputados, alcaldes, representantes y líderes a nivel nacional que acuerpan la iniciativa de renovar la directiva de CD pondrá todo su empeño.

La también líder de la bancada el CD en la Asamblea Nacional recordó que como a la mayoría de los panameños que vienen de abajo, para ella las cosas no han sido fáciles.

"Me enfrenté al poder de los partidos como candidata independiente y les gané", dijo.

Agregó: Me paré firme frente a Varela cuando me amenazó porque no hice lo que quiso, y le gané. Nunca me di por vencida a pesar de ser discriminada por ser la hija de un pescador o no pertenecer a la alta sociedad".

