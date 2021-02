Zulay Rodríguez pide que se nombre al nuevo procurador y arremete contra Javier Caraballo

La diputada Zulay Rodríguez lamentó este jueves la renuncia de Eduardo Ulloa, quien se había comprometido a hacer justicia en el caso de abusos a menores en albergues, y solicitó el nombramiento de un nuevo procurador de la Nación.

Rodríguez manifestó que Ulloa, mirándola a la cara, le dijo que tomaría acciones para que los responsables pagaran.

"Me dijo que iba a proteger a la niñez, cayera quien cayera. Que se iban a aplicar las medidas de protección y hoy en día no sabemos si los niños han sido reubicados. Por eso pedimos que se ponga una persona como procurador que sea responsable y que de verdad vaya a investigar a los peces gordos, para que no haya una justicia selectiva", aseguró Rodríguez durante su intervención en la Asamblea Nacional.

La abogada recalcó que un capitán no abandona el barco y pidió el nombramiento rápido de un procurador.

Por otro lado, la diputada lanzó fuertes señalamientos contra Javier Caraballo, procurador general suplente, a quien calificó como alguien que levanta supuestos procesos falsos.

"Queda el señor Caraballo. ¿Ustedes saben quién es? Es un señor que le levanta expedientes falsos a la gente, que utilizaba como si fuera un hotel de pasiones las oficinas del Ministerio Público. ¿Qué clase de procurador encargado vamos a tener?", cuestionó Rodríguez.

La diputada también se refirió a la petición de firmas para el tema de la reforma migratoria. Agregó que ha recolectado más de 59 mil firmas de apoyo.

"El pueblo panameño está pidiendo la discusión de la reforma migratoria", expuso.

Rodríguez adelantó que la próxima semana irá a la Corte Suprema de Justicia para demandar otro decreto varelista que les daba beneficios y privilegios a los ciudadanos venezolanos, sobre otras nacionalidades, para hacer trámites con pasaporte vencido.