La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), Zona Norte, en conjunto con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), realizaron una diligencia de inspección en un local comercial de la ciudad de Colón.

La medida se llevó a cabo como parte de sus acciones de control y fiscalización, en busca de contrabando.

Pero lo que encontraron los dejó “atónitos”, un depósito lleno de porquerías que al parecer pretendían vender a los usuarios, afectando la salud de la población.

Tras la debida identificación y explicación del procedimiento al encargado del establecimiento, se procedió con la inspección, encontrando mercancías vencidas, en estado de descomposición y almacenadas entre aguas residuales, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.

Esto motivó que se informara de inmediato al Ministerio de Salud (Minsa), por lo que los funcionarios se acercaron al negocio intervenido inicialmente por aduanas.

Al solicitar los carnés de salud, se verificó que estaban vencidos, y además el establecimiento no contaba con permisos para la venta de medicamentos controlados.

Durante la diligencia, Aduanas logró retener cajas de productos como ungüentos de mentol, pastas dentales, desodorantes y medicamentos de diversos tipos.

La retención se realizó por presunta violación a disposiciones aduaneras y de derecho marcario.

Debido a las condiciones insalubres en que se encontraba la mercancía destinada al consumo humano, el personal del Minsa de la provincia de Colón procedió al cierre temporal del local comercial, en cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.