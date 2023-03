Afirman que buses gratuitos a centro comercial son legales

Luego del incidente registrado el pasado martes, entre un grupo de transportistas del distrito de Barú en la provincia de Chiriquí y el conductor de un autobús de un centro comercial en la ciudad de David, se conoció que el servicio que prestan es legal, pero que el día del incidente no realizaban ningún tipo de servicio en el área.

Los directivos del centro comercial Federal Mall de David, dijeron que los buses gratuitos hacía sus instalaciones son legales, amparadas en la libre competencia de los mercados y con base a apoyar a sus clientes, pero que el día del incidente no se mantenían prestando el servicio en el lugar.

"El día que se presentó el incidente, una de nuestras unidades se trasladó hasta el sector de Barú a tomar unas fotografías en paraderos y lugares emblemáticos a fin de poder promocionar nuestro futuro servicio en el lugar, impidiéndosele la circulación en el sitio por un grupo de tranportistas", expresó Claudia Erkamps, ejecutiva de Mercadeo.

Sostuvo que "a la fecha no hemos iniciado operación de transporte gratuito hacia Puerto Armuelles, eso no quiere decir que no se vaya a hacer, dentro de nuestro planes está brindarle el servicio a este punto de la geografía chiricana".

Según indicaron, se trata de más de 12 buses que prestan el servicio gratuito desde diferentes puntos de la provincia entre estos David y Bugaba , hacia el centro comercial, de forma directa.

Por su parte, Eleuterio Araúz, dirigente de los transportistas de la ruta Puerto Armuelles, David, dijo que, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), está incumpliendo las leyes que regulan el transporte público, porque está permitiendo que un bus particular, sin aprobación de las concesionarias, ni certificado de operación, transporte pasajeros.

Al mismo tiempo se refirió que, en el caso particular del distrito de Barú, no van a permitir el ingreso de este bus de esta plaza comercial en David, que pretende transportar gratis a los pasajeros, calificándolo de una competencia desleal.

El tema ha encendido las redes sociales en su mayoría los comentarios se han desbordado en contra de los transportistas, asegurando que son personas egoístas y que estos buses de un centro comercial no les están haciendo daño, ya que el servicio que brindan es directo al "mall".

"Siempre con el juega vivo los tranportistas, sólo quieren molestar al panameño, que es el único que se perjudica, lo que deben prestar atención es a esas regatas que hacen, que año nadie se los gana", son algunos de los comentarios y como éstos, una gran cantidad dijeron estar a favor de transporte gratuito.

Por su parte, los directivos del centro comercial dijeron que lo sucedido en el distrito de Barú, donde incluso tuvo que Intervenir la Policía de Fronteras, no será impedimento para que se le brinde el transporte gratuito a futuro, ya que todo está dentro del marco de la ley.

