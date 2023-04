Arresto domiciliario y brazalete para docente acosador

La juez de Garantías n la provincia de Chiriquí, Rita Williams, ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario, el uso de brazalete y la suspensión del cargo para el docente del colegio Daniel Octavio Crespo de Bugaba, presuntamente responsable de los delitos de corrupción de menores de edad y acoso sexual tras la divulgación de un video en redes sociales.

El docente jubilado de 69 años de edad, quien imparte la cátedra de agricultura del séptimo grado en el plantel educativo, fue llevado al Órgano Judicial en David, custodiado por unidades de la Policía Nacional.

La audiencia inició pasada las 3:00 de la tarde del pasado viernes y finalizó a eso de las 6:00 de la tarde, luego de que se legalizara la aprehension, se diera la imputación de cargos y se aplicara la medida cautelar antes descrita, debido a que presenta algunos problemas de salud.

Se dió como término para la investigación un plazo de seis meses, mientras se aportan pruebas al expediente por parte del Ministerio Público y la defensa del docente.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yanela Ríos, mientras que la defensa privada del imputado la ejerció el abogado César Cerrud.

Se conoció que fueron dos madres de familia quienes interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, toda vez que sus hijas aseguraron que el docente les hacía propuestas indecentes tal y como quedó captado en un vídeo.

"En el caso de mi hija, me dijo que el profesor le pidió una foto desnuda, que le diera el WhatsApp y él también se lo daría para que le mandará la foto, incluso mi hija dice que se acercó al director para decirle lo que estaba pasando y este no hizo nada, escuché que a otras niñas le hablaba de ayudarla con las notas, mientras que otra madre de familia dijo que fue no sólo con mi hija sino con otras niñas, incluso que en años anteriores también hacía lo mismo, con estudiantes que ya han egresado del plantel", dijo la madre de familia.

Durante un allanamiento en la residencia del docente, se decomisaron artículos telefónicos, cámara de video, USB y una computadora portátil, presuntamente que guardan relación con el hecho.

El vídeo recorrió las redes sociales, donde se muestra al docente acosando a una estudiante, a quien le solicita llevarla a un lugar para presuntamente hacerle un vídeo, pero la chica tenía que posar tal cual vino al mundo.

"Yo traigo mi cámara de filmar, te llevo al llanito, ponemos algo bonito y te puedes exhibir tal cual viniste al mundo", es lo que se escucha decirle el docente a la estudiante, mientras es grabado sin que se diera cuenta. En el aula de clases habían otras estudiantes.

Las autoridades del Ministerio Público han dicho que las posibles víctimas menores de edad, están siendo intervenidas por la Unidad para la Atención a Víctimas del Delito, Peritos y Demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT).

El Ministerio de Educación se pronuncio a través de un comunicado manifestando la separación del docente del cargo y colaborar con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

