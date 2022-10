Autoridades en Chiriquí piden que se encuentre a los responsables del homicidio del médico chiricano en Bogotá

Tras conocerse del homicidio del médico chiricano José Luis Santamaría, de 33 años, en Bogotá, Colombia, varias voces se han sumado a la de los familiares, quienes piden esclarecer este hecho y dar con los responsables.

El alcalde de David, Antonio Araúz Avendaño, lamentó la perdida de este médico davideño y pidió a las autoridades llegar a los responsables.

“Lamentamos esta gran pérdida, esperemos se pueda llegar a los responsables de este cruel homicidio, contra un gran profesional con un futuro brillante, no solo para él y su familia, sino para el país” expresó Araúz Avendaño.

La autoridad envió sus condolencias a la familia del galeno, asegurando que a través de la medicina aportó de manera positiva a la provincia y al país.

Se conoció por parte de los familiares del médico que para esta semana se tiene previsto que se realicen los trámites correspondientes para la repatriación del cadáver de este profesional de la medicina.

Hasta ahora los familiares esperan que el cuerpo sea repatriado a territorio panameño desde Colombia, con el apoyo de la cancillería panameña, y así dar a conocer donde se efectuarán las honras fúnebres del galeno.

La madre del joven, dijo que la noche antes de que fuera asesinado, había conversado con su hijo, quién le dijo que estaba estudiando para una presentación en la universidad donde realizaba una sub especialidad en neumología.

La muerte del médico chiricano, residente en el sector de Victoriano Lorenzo en David, ocurrió el pasado 27 de octubre, cuando se escuchó una fuerte explosión en el apartamento del galeno, en Bogotá, Colombia.

VEA TAMBIÉN: Miembros de Realizando Metas anuncian protestas para exigir que el gobierno trabaje

Las autoridades al ingresar al lugar ubicaron el cuerpo del joven en el área del baño con heridas de arma blanca en el cuello y pecho.

La muerte de este galeno se ha convertido en todo un misterio, esperan que pronto se puedan dar luces de que fue lo que ocurrió y que se logre capturar a él o a los responsables, dijeron familiares.

Se conoció que el médico vivía solo en el apartamento 201 en Bogotá, Colombia, se trataba de un área segura que cuenta con sistema de vigilancia, cerca al hospital de la Universidad Javeriana de Bogotá, donde realizaba estudios para sub especialidad de Neumología.



¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!