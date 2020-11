Baja el número de desaparecidos de 68 a 35, según el ministro de Seguridad

Durante el último reporte sobre las afectaciones registradas producto de huracán ETA que azotó las regiones de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngabe Buglé se reporta el aumento en damnificados a 3,500 personas para este lunes.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino dió a conocer que de las 68 personas que se mantenía desaparecidas disminuye el número a 35 personas. El resto fueron localizados, mientras que se mantiene el número de víctimas en 17 de los cuales, según el Ministerio Público, 10 corresponden a la provincia de Chiriquí.

Rescate

Se conoció que han sido rescatadas y evacuadas 850 personas, mientras que en el sector de la comarca permanecen aisladas 168 personas, estos rescates se han dado en Bocas del Toro, Bambito, Cerro Punta, Volcán, la Comarca Ngabe Bugle y Río Sereno.

El ministro Pino, resaltó la labor de los estamentos que componen la "operación Patria" que cuenta con 2,370 unidades, distribuidos en diferentes sitios de búsqueda y rescate en sectores como Renacimiento, Cerro Punta, Gualaca y en la comarca en sitios como Cerro Viejo, Soloy Chorchita y Cerro Chorcha.

Centros educativos afectados

El Ministerio de Educación indicó que hay 28 centros educativos afectados, 15 escuelas inundadas, 9 escuelas afectadas sin fluido eléctrico, 9 sin agua y 5 escuelas con daño en la estructura.

Albergues

Se han contabilizado 31 albergues de los cuales seis están en Tierras Altas con 459 personas por delizamiento de tierra; en Barú hay cinco albergues con 476; en Alanje hay uno, con 35 albergados; en Besiko, comarca Ngabe Buglé hay ocho albergues con 2,077 personas, en Boquete se ha nstalado un albergue con 47 personas; en Gualaca hay 2 con 57; en Renacimiento 3hay albergues con 138 personas y en la provincia de Bocas del Toro hay un albergue con 80 personas.

Advertencia por onda tropical

El director del sistema Nacional de Protección Civil dio a conocer sobre un aviso de vigilancia por el desplazamiento de la onda tropical #46 de la temporada dónde se prevé fuertes lluvias y tormentas a partir de este lunes.

El aviso ha llevado a las autoridades de la Provincia de Chiriquí a pedir a la población redoblar las medidas para salvaguardar su vida, ya que aún están las secuelas del paso del huracán ETA que hizo estragos

Rafael Quintero, alcalde del distrito de Barú, señaló que se han desplazado a todas las comunidades y áreas afectadas, pidiéndole a la población redoblar las medidas de seguridad ante el mal tiempo.

"El clima no quiere cambiar hay que estar pendiente según nos informa Sinaproc, no se descarta un oleaje de este huracán que nos afectó, sabemos que hay lugares que deben ser declarados zonas no habitables y ya trabajamos en eso", expresó el alcalde Quintero.

La ayuda sigue llegando

Unas 50 toneladas de ayuda humanitaria por parte Gobierno Nacional y Despacho de la Primera Dama en Panamá llegaron a la base del Servicio Nacional Aeronaval en el aeropuerto Enrique Malek, de allí fue trasladada en contenedores hacia el Centro de acopio ubicado en el colegio Instituto David, para continuar con la logística de distribución en los centros de acopio de los distritos afectados por el mal tiempo.

Avanza rehabilitación de camino azotadas por el fuerte temporal

El gobernador de la Provincia de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, expresó que se trabaja fuertemente en la rehabilitación de caminos.

"Se lleva un 90% de avance en el trayecto de Paso Canoas a Río Sereno en Renacimiento, pero aún hay puntos criticos, es importante ya que son vías de acceso de producción, en el sector de Gualaca a Bocas se sigue el proceso, no se ha parado de hacer el trabajo utilizan una vía alterna por Chiriquicito, mientras que en el Camino a Alto Los Guerra en Cerro punta se habilitó el acceso para que pasen autos pequeños, estamos trabajando fuertemente, para llegar a cada una de esas comunidades" expresó Muñoz.

A medida que mejora el tiempo miembros de la Fuerza de Tarea en Conjunta intenta llegar a esos sectores dónde existían personas aisladas, tras el colapso de las vías.