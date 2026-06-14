El distrito de Chitré ya se encuentra inmerso en una de sus celebraciones más emblemáticas y esperadas del año: las festividades patronales en honor a San Juan Bautista, una tradición que combina expresiones religiosas, culturales y folclóricas que forman parte de la identidad del pueblo chitreano.

Las actividades festivas tomaron fuerza el [null]domingo, con el tradicional desfile de carretas y danzas folclóricas por las principales calles de la ciudad, donde residentes y visitantes tuvieron la oportunidad de apreciar estampas de la vida cotidiana de antaño, costumbres campesinas y manifestaciones propias del folclor herrerano.

A partir del 15 de junio se da inicio formal a la programación patronal, con el repique de campanas, cañonazos y el toque del pito y la caja, anunciando el comienzo de las festividades.

Ese mismo día se realiza la designación de la matriarca de ayer, hoy y siempre, reconocimiento otorgado a la profesora Benedicta de Ávila, además del primer día de novenas y presentaciones artísticas a cargo de estudiantes de centros educativos del distrito.

Durante los días siguientes, las novenas continuarán congregando a los fieles en honor al santo patrono, mientras que en las noches el Parque Unión se convierten en escenario de expresiones culturales y folclóricas del área.

El programa fedtivo también contempla la participación de estudiantes de diversos planteles educativos, quienes presentan bailes, cantos y representaciones culturales como parte de las actividades que buscan fortalecer el sentido de pertenencia y preservar las costumbres locales.

Según anuncio la junta de festejos, el próximo 20 de junio se desarrollará uno de los eventos más llamativos de la programación: el Gran Concurso de Diablicos Sucios Medalla Romualdo Sánchez Pérez “El Diablico del Pueblo”, en las categorías infantil, juvenil y mayor, una de las expresiones folclóricas más representativas de la provincia de Herrera.

Las actividades continuarán el [null]21 de junio con la remembranza de la llegada de la imagen de San Juan Bautista a Chitré, mediante una carreta que recorrerá el trayecto desde El Agallito hasta la Catedral de Chitré, evocando la histórica llegada del santo patrono [null]hace 186 años.

La recta final de las festividades serán el día 23, cuando se celebrará la tradicional tuna de caballitos de palo, seguida por el último día de novena, la solemne procesión de San Juan Bautista por las principales calles de la ciudad y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, además de una serenata dedicada al patrono.

Finalmente, el [null]24 de junio, día central de la festividad, se llevará a cabo la tuna de parrampanes y mojigangas durante la madrugada, la solemne eucaristía presidida por autoridades eclesiásticas de la diócesis, el recorrido del abanderado festivo y una gran cabalgata que reunirá a participantes de distintos puntos del país.

Con esta amplia agenda de actividades, Chitré reafirma una vez más el valor de sus tradiciones y la importancia de mantener vivas las expresiones religiosas y culturales que distinguen a la comunidad y fortalecen el patrimonio histórico y folclórico de la región.