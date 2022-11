Con inundaciones y basura: así recibió Colón a turistas

"El día de ayer (8 de noviembre), la provincia de Colón recibió a 2 cruceros con más de 5,090 turistas y 2,097 tripulantes deseosos de contribuir al turismo y a la reactivación económica. Desafortunadamente fueron recibidos por una ciudad de Colón con calles inundadas y una cantidad impresionante de basura, desperdicios y desechos. Esto ocasiona una severa pérdida de confianza en Colón y Panamá como destinos turísticos y de compras". Así comienza una reciente nota de prensa de la Cámara de Comercio de Colón (CCC), que lleva como título Colón: demos nuestra mejor cara.

El pronunciamiento se dio precisamente, porque dicha zona del país se ve afectada por este panorama constantemente, lo que afecta su imagen al tener un puerto de cruceros.

Y es que Colón ha vivido varios días de aguaceros, que son propios de la estación lluviosa del país, sin embargo, cuando ocurre, la ciudad se vuelve un caos.

Javier Lynch, representante suplente del corregimiento del Barrio Norte en la ciudad de Colón, solicitó una coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, Gobernación, Juntas Comunales, AguAseo y la Alcaldía, para afrontar la situación de las inundaciones en el centro de la ciudad; así mismo, hizo un llamado a la ciudadanía debido a la mala disposición de los desechos.

Para Carlos Sánchez, divisionario regional del MOP, esto obedece a que la mayoría de los drenajes de toda la ciudad no pueden llevar el caudal adecuado de agua, debido a que los mismos se encuentran obstruidos por gran cantidad de basura y sedimentación.

"Es deber y responsabilidad de TODOS hacer los esfuerzos necesarios para el progreso de nuestra sociedad, la reactivación económica y el bienestar social", detalló en su nota de prensa la Cámara de Comercio, que dejó claro que seguirá alzando su voz e hizo una lista de recomendaciones:

"Autoridades nacionales: acelerar el paso con las reparaciones de las bombas pluviales de la Ciudad de Colón y ejecutar un plan mantenimiento constante y rutinario de las mismas. Dicho plan debe contar con el presupuesto necesario para garantizar su sostenibilidad.

Autoridades locales: ser enérgicos en los llamados de atención y multas a ciudadanos y/o empresas que hagan incorrecta disposición de la basura. Redoblar esfuerzos e iniciativas como el reciente operativo “Tsunami” para dar seguimiento al ornato, orden y aseo de la Ciudad de Colón. Dichos operativos deben hacerse de manera periódica y constante.

Empresa privada: Hacer correcta disposición de desechos en lugares apropiados. La empresa recolectora de basura debe redoblar los esfuerzos para seguir con su ardua tarea.

Sociedad civil: hacer los esfuerzos para la correcta disposición de desperdicios, desechos y basura en los lugares apropiados (cestos, tinacos, tambuchos, etc.). Se necesita contribuir mediante el pago de la tasa de aseo que tiene una alta morosidad por parte de los contribuyentes.

Es importante un cambio de ACTITUD y FORMA DE PENSAR de la población para la correcta disposición de la basura. De seguir con el rumbo actual no se contribuye al mejoramiento de la Provincia de Colón", escribieron.

El presidente de la CCC, Michael Chen detalló: "tenemos la oportunidad de oro para cambiar nuestra provincia. Muchos piensan que NO debemos atraer a turistas por la apariencia de nuestra ciudad; ¿pero si no lo hacemos ahora, entonces, cómo reactivamos la economía? ¿Si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Durante la temporada de cruceros, se espera la llegada de más de 125 embarcaciones con un aproximado de medio millón de turistas en la provincia de Colón. En promedio, 40% de los pasajeros reserva tours y actividades en la iudad de Panama, pero el 60% restante decide explorar y caminar Colón y sus atractivos, tal como lo evidenciamos ayer”.

Con datos de Diómedes Sánchez.